Объявлены победители рейтинга влиятельности «ФВ»

«ФВ» объявляет победителей рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2020 году. Их определили 249 экспертов из 49 регионов страны.

«ФВ» подвел итоги рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2020 году. Исполнителем исследования впервые стала компания «Бионика Диджитал». Число респондентов, куда вошли медицинские работники, сотрудники аптечных сетей, дистрибьюторов и производителей, сотрудники ведомств, причастных к организации здравоохранения, представители научного сообщества, составило 249 человек из 49 регионов. Независимую проверку организации сбора и обработки голосов провела аудиторско-консалтинговая компания KPMG.

Представляем победителей Рейтинга наиболее влиятельных субъектов российского фармрынка в 2020 году. В каждой из девяти номинаций представлены номинанты, вошедшие в первую десятку.

Локальные производственные компании Рейтинг Производитель Относительный показатель 1 Фармстандарт 100 2 Производственные компании ГК Р-Фарм 66 3 Биокад 50 4 Солофарм 46 5 Вертекс 44 6 Акрихин 43 7 Биннофарм Групп (заводы Биннофарм, Синтез, Биоком, Алиум) 42 8 Отисифарм 40 9 Нижфарм 38 10 Озон 37 Источник: Бионика Диджитал

Иностранные производственные компании Рейтинг Производитель Относительный показатель 1 Bayer 100 2 Pfizer 69 3 AstraZeneca 54 4 Sanofi 46 5 Novartis 39 6 Teva 32 7 Акрихин 26 8 KRKA 23 9 Stada 22 10 Takeda 21 Источник: Бионика Диджитал

Дистрибьюторские компании Рейтинг Дистрибьютор Относительный показатель 1 Протек 100 2 Пульс 99 3 Катрен 99 4 Р-Фарм 35 5 ФК Гранд Капитал 24 6 Фармкомплект 11 7 Магнит Фарма 11 8 БСС 10 9 ПрофитМед 10 10 Агроресурсы 10 Источник: Бионика Диджитал

Аптечные сети Рейтинг Аптечная сеть Относительный показатель 1 Ригла 100 2 Неофарм 59 3 Вита 49 4 еАптека 48 5 Планета здоровья 47 6 36,6 37 7 Апрель 37 8 Имплозия 31 9 Здоров.ру 19 10 ГК Эркафарм 19 Источник: Бионика Диджитал

Предприниматели, руководители коммерческих структур Рейтинг Персона Относительный показатель 1 Репик Алексей 100 2 Нифантьев Евгений 93 3 Пуния Викрам 43 4 Жеребцов Олег 42 5 Иноземцев Герман 35 6 Погребинский Дмитрий 31 7 Арифуллин Олег 30 8 Харитонин Виктор 27 9 Шишкин Александр 27 10 Советкин Дмитрий (Dr. Reddy’s) 25 Источник: Бионика Диджитал

Государственные и общественные деятели, деятели науки Рейтинг Персона Относительный показатель 1 Рошаль Леонид 100 2 Гинцбург Александр 86 3 Бокерия Лео 81 4 Мурашко Михаил 72 5 Голикова Татьяна 59 6 Неволина Елена 55 7 Нифантьев Евгений 38 8 Мелик-Гусейнов Давид 32 9 Репик Алексей 31 10 Попова Анна 29 Источник: Бионика Диджитал

Профессиональные некоммерческие объединения и ассоциации Рейтинг Объединение, ассоциация Относительный показатель 1 Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) 100 2 Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) 99 3 Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) 87 4 Национальная фармацевтическая палата 68 5 Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) 68 6 Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» 66 7 Саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек» 59 8 Альянс фармацевтических ассоциаций 47 9 Российская ассоциация фармацевтического маркетинга (РАФМ) 43 10 Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза 35 Источник: Бионика Диджитал

Рецептурные препараты Рейтинг Лучший рецептурный препарат года Относительный показатель 1 Ксарелто 100 2 Гам-Ковид-Вак 73 3 Эликвис 59 4 ЭпиВакКорона 48 5 Сумамед 46 6 Амоксиклав 26 7 Омез 23 8 Нимесил 23 9 Найз 19 10 Актовегин 17 Источник: Бионика Диджитал

Безрецептурные препараты Рейтинг Лучший безрецептурный препарат года Относительный показатель 1 Арбидол 100 2 Аквадетрим 62 3 Гриппферон 47 4 Ингавирин 35 5 Мирамистин 29 6 Терафлю 24 7 Нурофен 23 8 Магне B6 23 9 АЦЦ 22 10 Афобазол 19 Источник: Бионика Диджитал Фото: Игорь Чунусов

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