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Объявлены победители рейтинга влиятельности «ФВ»

«ФВ» объявляет победителей рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2020 году. Их определили 249 экспертов из 49 регионов страны.

«ФВ» подвел итоги рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2020 году. Исполнителем исследования впервые стала компания «Бионика Диджитал». Число респондентов, куда вошли медицинские работники, сотрудники аптечных сетей, дистрибьюторов и производителей, сотрудники ведомств, причастных к организации здравоохранения, представители научного сообщества, составило 249 человек из 49 регионов. Независимую проверку организации сбора и обработки голосов провела аудиторско-консалтинговая компания KPMG.

Представляем победителей Рейтинга наиболее влиятельных субъектов российского фармрынка в 2020 году. В каждой из девяти номинаций представлены номинанты, вошедшие в первую десятку.

Локальные производственные компании
Рейтинг Производитель Относительный показатель
1 Фармстандарт 100
2 Производственные компании ГК Р-Фарм 66
3 Биокад 50
4 Солофарм 46
5 Вертекс 44
6 Акрихин 43
7 Биннофарм Групп (заводы Биннофарм, Синтез, Биоком, Алиум) 42
8 Отисифарм 40
9 Нижфарм 38
10 Озон 37
Источник: Бионика Диджитал
Иностранные производственные компании
Рейтинг Производитель Относительный показатель
1 Bayer 100
2 Pfizer 69
3 AstraZeneca 54
4 Sanofi 46
5 Novartis 39
6 Teva 32
7 Акрихин 26
8 KRKA 23
9 Stada 22
10 Takeda 21
Источник: Бионика Диджитал
Дистрибьюторские компании
Рейтинг Дистрибьютор Относительный показатель
1 Протек 100
2 Пульс 99
3 Катрен 99
4 Р-Фарм 35
5 ФК Гранд Капитал 24
6 Фармкомплект 11
7 Магнит Фарма 11
8 БСС 10
9 ПрофитМед 10
10 Агроресурсы 10
Источник: Бионика Диджитал
Аптечные сети
Рейтинг Аптечная сеть Относительный показатель
1 Ригла 100
2 Неофарм 59
3 Вита 49
4 еАптека 48
5 Планета здоровья 47
6 36,6 37
7 Апрель 37
8 Имплозия 31
9 Здоров.ру 19
10 ГК Эркафарм 19
Источник: Бионика Диджитал
Предприниматели, руководители коммерческих структур
Рейтинг Персона Относительный показатель
1 Репик Алексей 100
2 Нифантьев Евгений 93
3 Пуния Викрам 43
4 Жеребцов Олег 42
5 Иноземцев Герман 35
6 Погребинский Дмитрий 31
7 Арифуллин Олег 30
8 Харитонин Виктор 27
9 Шишкин Александр 27
10 Советкин Дмитрий (Dr. Reddy’s) 25
Источник: Бионика Диджитал
Государственные и общественные деятели, деятели науки
Рейтинг Персона Относительный показатель
1 Рошаль Леонид 100
2 Гинцбург Александр 86
3 Бокерия Лео 81
4 Мурашко Михаил 72
5 Голикова Татьяна 59
6 Неволина Елена 55
7 Нифантьев Евгений 38
8 Мелик-Гусейнов Давид 32
9 Репик Алексей 31
10 Попова Анна 29
Источник: Бионика Диджитал
Профессиональные некоммерческие объединения и ассоциации
Рейтинг Объединение, ассоциация Относительный показатель
1 Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) 100
2 Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) 99
3 Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) 87
4 Национальная фармацевтическая палата 68
5 Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) 68
6 Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» 66
7 Саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек» 59
8 Альянс фармацевтических ассоциаций 47
9 Российская ассоциация фармацевтического маркетинга (РАФМ) 43
10 Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза 35
Источник: Бионика Диджитал
Рецептурные препараты
Рейтинг Лучший рецептурный препарат года Относительный показатель
1 Ксарелто 100
2 Гам-Ковид-Вак 73
3 Эликвис 59
4 ЭпиВакКорона 48
5 Сумамед 46
6 Амоксиклав 26
7 Омез 23
8 Нимесил 23
9 Найз 19
10 Актовегин 17
Источник: Бионика Диджитал
Безрецептурные препараты
Рейтинг Лучший безрецептурный препарат года Относительный показатель
1 Арбидол 100
2 Аквадетрим 62
3 Гриппферон 47
4 Ингавирин 35
5 Мирамистин 29
6 Терафлю 24
7 Нурофен 23
8 Магне B6 23
9 АЦЦ 22
10 Афобазол 19
Источник: Бионика Диджитал

Фото: Игорь Чунусов

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5 марта, 2021 | Просмотров: 83