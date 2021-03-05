Объявлены победители рейтинга влиятельности «ФВ»
«ФВ» объявляет победителей рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2020 году. Их определили 249 экспертов из 49 регионов страны.
«ФВ» подвел итоги рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2020 году. Исполнителем исследования впервые стала компания «Бионика Диджитал». Число респондентов, куда вошли медицинские работники, сотрудники аптечных сетей, дистрибьюторов и производителей, сотрудники ведомств, причастных к организации здравоохранения, представители научного сообщества, составило 249 человек из 49 регионов. Независимую проверку организации сбора и обработки голосов провела аудиторско-консалтинговая компания KPMG.
Представляем победителей Рейтинга наиболее влиятельных субъектов российского фармрынка в 2020 году. В каждой из девяти номинаций представлены номинанты, вошедшие в первую десятку.
|Локальные производственные компании
|Рейтинг
|Производитель
|Относительный показатель
|1
|Фармстандарт
|100
|2
|Производственные компании ГК Р-Фарм
|66
|3
|Биокад
|50
|4
|Солофарм
|46
|5
|Вертекс
|44
|6
|Акрихин
|43
|7
|Биннофарм Групп (заводы Биннофарм, Синтез, Биоком, Алиум)
|42
|8
|Отисифарм
|40
|9
|Нижфарм
|38
|10
|Озон
|37
|Источник: Бионика Диджитал
|Иностранные производственные компании
|Рейтинг
|Производитель
|Относительный показатель
|1
|Bayer
|100
|2
|Pfizer
|69
|3
|AstraZeneca
|54
|4
|Sanofi
|46
|5
|Novartis
|39
|6
|Teva
|32
|7
|Акрихин
|26
|8
|KRKA
|23
|9
|Stada
|22
|10
|Takeda
|21
|Источник: Бионика Диджитал
|Дистрибьюторские компании
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Относительный показатель
|
|
|
|1
|Протек
|100
|2
|Пульс
|99
|3
|Катрен
|99
|4
|Р-Фарм
|35
|5
|ФК Гранд Капитал
|24
|6
|Фармкомплект
|11
|7
|Магнит Фарма
|11
|8
|БСС
|10
|9
|ПрофитМед
|10
|10
|Агроресурсы
|10
|Источник: Бионика Диджитал
|Аптечные сети
|Рейтинг
|Аптечная сеть
|Относительный показатель
|1
|Ригла
|100
|2
|Неофарм
|59
|3
|Вита
|49
|4
|еАптека
|48
|5
|Планета здоровья
|47
|6
|36,6
|37
|7
|Апрель
|37
|8
|Имплозия
|31
|9
|Здоров.ру
|19
|10
|ГК Эркафарм
|19
|Источник: Бионика Диджитал
|Предприниматели, руководители коммерческих структур
|Рейтинг
|Персона
|Относительный показатель
|1
|Репик Алексей
|100
|2
|Нифантьев Евгений
|93
|3
|Пуния Викрам
|43
|4
|Жеребцов Олег
|42
|5
|Иноземцев Герман
|35
|6
|Погребинский Дмитрий
|31
|7
|Арифуллин Олег
|30
|8
|Харитонин Виктор
|27
|9
|Шишкин Александр
|27
|10
|Советкин Дмитрий (Dr. Reddy’s)
|25
|Источник: Бионика Диджитал
|Государственные и общественные деятели, деятели науки
|Рейтинг
|Персона
|Относительный показатель
|1
|Рошаль Леонид
|100
|2
|Гинцбург Александр
|86
|3
|Бокерия Лео
|81
|4
|Мурашко Михаил
|72
|5
|Голикова Татьяна
|59
|6
|Неволина Елена
|55
|7
|Нифантьев Евгений
|38
|8
|Мелик-Гусейнов Давид
|32
|9
|Репик Алексей
|31
|10
|Попова Анна
|29
|Источник: Бионика Диджитал
|Профессиональные некоммерческие объединения и ассоциации
|Рейтинг
|Объединение, ассоциация
|Относительный показатель
|1
|Российская ассоциация аптечных сетей (РААС)
|100
|2
|Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП)
|99
|3
|Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM)
|87
|4
|Национальная фармацевтическая палата
|68
|5
|Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО)
|68
|6
|Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма»
|66
|7
|Саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек»
|59
|8
|Альянс фармацевтических ассоциаций
|47
|9
|Российская ассоциация фармацевтического маркетинга (РАФМ)
|43
|10
|Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза
|35
|Источник: Бионика Диджитал
|Рецептурные препараты
|Рейтинг
|Лучший рецептурный препарат года
|Относительный показатель
|1
|Ксарелто
|100
|2
|Гам-Ковид-Вак
|73
|3
|Эликвис
|59
|4
|ЭпиВакКорона
|48
|5
|Сумамед
|46
|6
|Амоксиклав
|26
|7
|Омез
|23
|8
|Нимесил
|23
|9
|Найз
|19
|10
|Актовегин
|17
|Источник: Бионика Диджитал
|Безрецептурные препараты
|Рейтинг
|Лучший безрецептурный препарат года
|Относительный показатель
|1
|Арбидол
|100
|2
|Аквадетрим
|62
|3
|Гриппферон
|47
|4
|Ингавирин
|35
|5
|Мирамистин
|29
|6
|Терафлю
|24
|7
|Нурофен
|23
|8
|Магне B6
|23
|9
|АЦЦ
|22
|10
|Афобазол
|19
|Источник: Бионика Диджитал
Фото: Игорь Чунусов
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