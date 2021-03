Пользуются ли сотрудники фармкомпаний Clubhouse Объявлены победители рейтинга влиятельности «ФВ» » «За 3-4 минуты наши установки уничтожают новый коронавирус на 100%» Московское научно-производственное предприятие «Мелитта» с 2005 года серийно выпускает импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха и поверхностей от всех видов патогенной микрофлоры. Российский разработчик первый в мире реализовал собственную технологию и внедрил ее в медицинскую практику. О технологии и преимуществах этих установок, о практическом опыте их применения в борьбе с инфекциями и пандемией COVID-19 в клиниках страны и за рубежом – в интервью c руководителем компании НПП «Мелитта» Яковом Гольдштейном. Московское научно-производственное предприятие «Мелитта» с 2005 года серийно выпускает импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха и поверхностей от всех видов патогенной микрофлоры. Российский разработчик первый в мире реализовал собственную технологию и внедрил ее в медицинскую практику. О технологии и преимуществах этих установок, о практическом опыте их применения в борьбе с инфекциями и пандемией COVID-19 в клиниках страны и за рубежом – в интервью c руководителем компании НПП «Мелитта» Яковом Гольдштейном. – Как устроен сегодня медицинский рынок дезинфекционных средств? Какие изделия на нем представлены? – Речь прежде всего идет о защите пациентов и медперсонала от инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), неотъемлемая часть которой комплексные дезинфекционные мероприятия по обеззараживанию различных объектов больничной среды – воздуха и контактных поверхностей – от микроорганизмов и вирусов. Самым распространенным методом обработки поверхностей помещений по-прежнему остается их протирка с помощью растворов химических дезинфектантов. Но качество такой обработки зависит от множества условий. Прежде всего это негативное влияние человеческого фактора: медсестра может приготовить раствор не той концентрации, не того качества, которые указаны в руководстве по использованию препарата, протереть не все поверхности или просто о них забыть. По различным данным, примерно 40–50% поверхностей в результате остаются не обработанными. И сам процесс занимает продолжительное время: вначале нужно приготовить раствор, нанести его на поверхность, выдержать нужное время и затем смыть с них его остатки. После обработки часто остается неприятный запах, который может приводить к аллергическим реакциям, отравлениям и профессиональным заболеваниям. Для обеззараживания воздуха применяются бактерицидные установки закрытого типа, действующие по принципу рециркуляции: прогоняют через себя воздух и затем в очищенном виде выталкивают его обратно в помещение, поверхности при этом не обеззараживаются. Наиболее перспективны методы, использующие технологию одновременного обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении, в котором нет людей. Использование аэрозольных генераторов, преобразовывающих перекись водорода или другие химические препараты в состояние мелкодисперсного аэрозоля, заполняющего весь объем помещения и в дальнейшем оседающего на поверхностях (метод «холодного тумана»), эффективно, но общий цикл обработки занимает не менее двух-трех часов. Он состоит из предварительной герметизации помещения, распыления, экспозиции и нейтрализации действующего вещества до безвредных составляющих. Только после этого люди могут безопасно войти в обработанное помещение. Поэтому данный метод обычно не применяется для многократной обработки помещения в течение дня. Другой метод – применение установок, генерирующих ультрафиолетовое излучение. В них обычно используют ртутные лампы низкого давления, являющиеся самыми эффективными источниками в области бактерицидного ультрафиолета на длине волны 254 нм – до 35% от потребляемой электрической мощности. Но это единственное их достоинство. Низкая интенсивность излучения и одноканальный механизм действия не позволяют им пробить все уровни защиты микроорганизмов, особенно спор бактерий и грибов, что приводит к появлению микроорганизмов с повышенной устойчивостью к такому излучению, способных в процессе размножения передавать свою приобретенную устойчивость и сохранять исходную патогенность. Сам процесс дезинфекции также продолжителен – требуется время на разогрев ламп и достижение высоких значений биоцидных пороговых доз для определенных клинически значимых микроорганизмов и вирусов. Производимое нами оборудование, а именно импульсные ультрафиолетовые установки с ксеноновыми лампами также одновременно обеззараживают воздух и поверхности и используют в качестве источника излучения ультрафиолетовые лампы. Они были созданы для устранения вышеперечисленных ограничений других методов и для решения главной задачи – обеззараживания воздуха и поверхностей с максимальной эффективностью в отношении всех видов патогенной микрофлоры за минимальное время. В установках отсутствует ртуть и другие токсичные вещества. Вместо них лампы заполнены безопасным инертным газом ксеноном, который в результате мощного электрического разряда в несколько тысяч ампер разогревается до температур 10 000–15 000 °C. Образующаяся ксеноновая плазма генерирует высокоинтенсивное, более 100 кВт, ультрафиолетовое излучение сплошного спектра в бактерицидном диапазоне 200–400 нм в режиме повторяющихся коротких импульсов с частотой в несколько герц. Синергизм такого воздействия приводит к многочисленным повреждениям всех жизненно важных структур бактериальной клетки с преимущественным повреждением ее генетического материала и биомембраны, что приводит к полному ее уничтожению с эффективностью до 100%. Это позволяет в несколько раз снизить значение бактерицидных доз и не дать сформироваться устойчивым штаммам. В результате эффективность обеззараживания резко возрастает, а время обработки при экстренной дезинфекции помещения обычно не превышает 1-2 минут. – Поясните тезис о максимальной эффективности обработки за минимальное время. – Согласно действующим санитарным правилам, все помещения в медицинской организации, в зависимости от их назначения и класса чистоты, требуют в течение дня плановой или экстренной дезинфекции с различной степенью эффективности. Поэтому все дезинфекционное оборудование на этапе госрегистрации подвергается исследованиям по изучению их эффективности в отношении тестовых патогенных микроорганизмов и вирусов. Современная мировая дезинфектология сформулировала четкие требования к «идеальному» дезинфицирующему средству – оно должно обладать доказанной спороцидной активностью, а именно – в отношении спор бактерии Clostridium difficilе с эффективностью не менее 99,99%. Наша компания очень серьезно относится к доказательной базе, поэтому в различных российских и международных аккредитованных лабораториях (Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского; AMINОLAB, Израиль; Antimicrobial Test Laboratories, США) мы провели соответствующие исследования и получили убедительные доказательства такой эффективности импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра. В клинической практике часто возникают различные ситуации, при которых время, отведенное на дезинфекцию помещений, минимально – в промежутках между операциями, процедурами, приемом пациентов. Например, вы кашляете и приходите в поликлинику на прием к врачу, а после вас сразу же заходит другой пациент с жалобами на повышенное давление. Казалось бы, после кашляющего пациента необходимо продезинфицировать помещение, но на практике этого не происходит ввиду отсутствия необходимого решения. В 2019 году Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора впервые провел исследование, показавшее, что переносные установки «Альфа-05» за 1-2 минуты обеспечивают необходимую эффективность обеззараживания терапевтического кабинета в промежутках между приемами пациентов, при этом график работы такого помещения с высоким пациентопотоком не нарушается. – Насколько распространены сегодня импульсные ультрафиолетовые установки? – Наша компания – единственное в России предприятие полного цикла, разрабатывающее и с 2005 года серийно производящее импульсные ультрафиолетовые установки с ксеноновыми лампами. На сегодняшний день на рынке представлены передвижные, переносные и стационарные модели импульсных ультрафиолетовых установок серии «Альфа». Свыше 3 тысяч установок используются более чем в 500 российских медорганизациях для борьбы и профилактики с ИСМП. Также среди наших пользователей есть государственные структуры (ФСО, Минобороны, МВД, МЧС, Генпрокуратура, МИД, Минпромторг), крупные корпорации, НИИ, банки, гостиницы и коммерческие структуры. Последние три года мы активно развиваем экспортное направление, поставляя передвижные и переносные импульсные ультрафиолетовые установки серии Yanex в ЮАР, Австралию, Великобританию, Ирландию, Италию, Румынию, Польшу, Бразилию, Кувейт, Малайзию, страны СНГ и другие. – Какова экономическая эффективность импульсных ультрафиолетовых установок? – Вы – хирург и сделали успешную операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, а спустя время у больного поднялась температура и появились признаки перипротезной инфекции, относящейся к наиболее распространенной форме ИСМП – инфекциям в области хирургического вмешательства (ИОХВ). Одна из возможных причин – неэффективная дезинфекция операционной и послеоперационной палаты. Нужна повторная операция, которая стоит еще больших денег. Но если проводить дезинфекцию импульсными ультрафиолетовыми установками – как перед операцией, так и в послеоперационном периоде, риск присоединения инфекции резко снижается. В нашей стране практически отсутствуют подобные официальные данные, мы вынуждены пользоваться зарубежными исследованиями в этой области. Американская компания, с 2011 года выпускающая импульсные ультрафиолетовые установки на основании лицензионного соглашения с нами, провела и опубликовала данные исследования по сокращению количества случаев ИСМП у пациентов с диареей, вызванной антибиотикорезистентными штаммами спор С. difficile, за счет внедрения импульсных ультрафиолетовых установок в стандартный протокол дезинфекции больничных палат. При стоимости лечения 1 случая ИСМП в размере $13,5 тысячи удалось достигнуть общей потенциальной экономии в размере $300 тысяч. В нашей стране в результате двухлетнего внедрения импульсных ультрафиолетовых установок в стандартный протокол дезинфекции отделений в Государственном научном центре колопроктологии им. А.Н. Рыжих получены данные о трехкратном снижении числа пациентов с клиникой ОКИ и предотвращении 187 случаев ИСМП, вызванных устойчивыми штаммами спор C. difficile. Предотвращение возникновения таких случаев ИСМП у пациентов позволяет менее чем за год полностью окупить затраты на приобретение установки и сэкономить финансовые средства на лечение больных, снизить расходы на проведение комплексных профилактических и противоэпидемических мероприятий, а также получить возможность проведения дополнительных операций и процедур. – Какие преимущества получает медицинская организация, выбравшая импульсные ультрафиолетовые установки? – Импульсные ультрафиолетовые установки соответствуют всем нормативным документам, ГОСТам, стандартам. Их высокая эффективность в отношении более 100 микроорганизмов и вирусов подтверждена испытательными аккредитованными лабораторными и клиническими центрами, а также отзывами из ведущих клиник страны и за рубежом. Впервые появилась возможность проведения гарантированных и контролируемых дезинфекционных мероприятий даже в тех случаях, когда другие методы не справляются. За счет минимального времени обработки помещения, мобильности и простоты эксплуатации возможно обработать одной установкой более 50 помещений в рабочую смену, снизить нагрузку на средний и младший медперсонал, увеличить время для основной лечебной деятельности. Еще один плюс – наличие нормативной документации. Минздравом разработаны федеральные клинические рекомендации «Применение импульсных ультрафиолетовых установок в эпидемиологическом обеспечении медорганизаций» и методические рекомендации МР 3.5.1.0100-15 «Применение установок импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра в медицинских организациях», утвержденные руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. – Насколько эффективно импульсные ультрафиолетовые установки проявили себя во время пандемии COVID-19? – На нашем официальном сайте есть отдельная «ковидная» страница, где мы собираем заключения, отзывы и даем практические рекомендации по их использованию с целью профилактики и борьбы с распространением нового коронавируса SARS-COV-2 в различных организациях. С начала пандемии COVID-19 многие производители дезинфекционного оборудования, не имея убедительных доказательств эффективности в отношении нового коронавируса, начали рекомендовать использование своего оборудования, основываясь исключительно на ранее проведенных исследованиях по инактивации вируса гриппа, коронавирусов MERS-Cov и SARS-Cov, утверждая, что оно будет так же эффективно. Поэтому в апреле 2020 года 48-й Центральный НИИ Минобороны провел специальное исследование, доказавшее способность импульсных ультрафиолетовых установок уничтожать живой штамм SARS-Cov-2 за 3-4 минуты с эффективностью 100%. На сегодняшний день это единственные подтвержденные научные данные об эффективности установок, использующих ультрафиолетовое излучение, в отношении уничтожения живых штаммов нового коронавируса. Наши установки оказались очень востребованы, особенно в больницах, созданных и перепрофилированных для лечения больных с COVID-19. Они были задействованы в более чем 100 московских клиниках, включая ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ №52, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ИКБ №1 и №2, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и других, а также во многих региональных клиниках, государственных и коммерческих структурах. В разгар военного конфликта в Карабахе зал Дома приемов МИД РФ в Москве, где проходили переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, обрабатывался нашей передвижной установкой. Многочисленные специалисты отмечают возможность прихода третьей волны пандемии COVID-19. Поэтому, оснастив медучреждение импульсными ультрафиолетовыми установками, можно успешно противостоять не только сохраняющейся угрозе пандемии COVID-19, но и традиционным сезонным вирусным вспышкам и другим инфекциям. vademec