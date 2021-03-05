Пользуются ли сотрудники фармкомпаний Clubhouse

За неделю с 10 по 16 февраля российская аудитория голосовой соцсети Clubhouse выросла почти в 20 раз — приложение скачали 137 тысяч человек, сообщил РБК со ссылкой на закрытую статистику платформы AppAnnie. Но оказалось, что сеть годится не всем. По крайней мере, это показывает опрос, проведенный среди читателей «Новости GхP».

Экспертный онлайн-опрос, который проходил с 26 февраля по 2 марта 2021 года, показал, что половина экспертов фармотрасли попробовала Clubhouse, но понравился он только половине от половины.

Общение в Clubhouse полностью состоит из голосовых сообщений и живых разговоров пользователей, которые ведутся в виртуальных «комнатах». Можно пассивно слушать чужие разговоры как подкасты, можно активно включаться в обсуждения и создавать собственные «комнаты». Но разговоры можно слушать только «вживую», после окончания разговора комната «сгорает».

Эти особенности подходят только людям со свободным графиком: человек, работающий целый день с жестким распорядком и полной загрузкой, например, на производстве или в лаборатории, не часто может найти время для участия в разговоре. Вероятно, в этом причина незначительной популярности соцсети у читателей GxP News.

Знающих о сети среди принявших участие в опросе, большинство – 87%, получили приглашение в нее 69% тех, кто о соцсети знает. А вот попробовала ей воспользоваться только половина – 54%. Примерно такому же количеству из воспользовавшихся – 57% — в Clubhouse понравилось. Привлекла простота, «демократичность» общения (88%), возможность обсудить актуальные темы в реальном времени (75%) и «чистота жанра» – отсутствие перегружающего текста и видео (63%). Еще 50% отметили главный козырь Clubhouse — доступность экспертов.

Те, кого сеть разочаровала, сетуют на непонятную систему работы комнат (83%), а также отчетливо развлекательный характер: не обсуждаются действительно важные темы и то, что самые интересные комнаты оказываются закрытыми – по 50%. Невозможность записать беседу и послушать позже расстроила те же 50%.

75% респондентов, еще не испытывавших Clubhouse, говорят, что им хватает и других соцсетей, а 25% пока присматриваются к ней. Но большинство (82%) видит в соцсети не замену другим, а очередную модную историю, которая не задержится надолго.

Если посмотреть на данные респондентов, то большинство из них работает или в российских фармацевтических компаниях, или в российских представительствах иностранных компаний, занимаясь или маркетингом, или регистрацией лекарственных средств.

gxpnews