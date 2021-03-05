Вакцина «Ростеха» против гриппа одобрена для детей с шести месяцев и беременных

Противогриппозная вакцина «Ультрикс Квадри» может использоваться для иммунизации детей самой младшей возрастной группы и беременных женщин. Соответствующее одобрение Минздрава России получило предприятие холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».

«Вакцина «Ультрикс Квадри» обеспечивает защиту от четырех актуальных штаммов вируса гриппа – двух подтипов вируса A и двух – вируса B. Препарат содержит по 15 мкг антигенов каждого штамма в каждой дозе – всего 60 мкг. Именно такой состав рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для включения в инактивированные вакцины. Производится «Ультрикс Квадри» на заводе «ФОРТ» по технологии полного цикла с соблюдением международных стандартов GMP», – говорится в сообщении «Нацимбио».

В настоящее время препарат может применяться для детей от шести месяцев, подростков и взрослых до 60 лет.

«Ожидаем, что в ближайшее время Минздрав России санкционирует использование «Ультрикс Квадри» для лиц старше 60 лет, и он станет доступен для этой возрастной группы уже в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Биофармацевтическая компания «ФОРТ» – крупнейший в России производитель вакцин против гриппа, выпускающая более 30 млн доз профилактических препаратов в год. В 2020 году компания вышла на международный рынок, отправив на экспорт более миллиона доз вакцин. Свыше 90% поставок составила четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри».

В ближайшее время «ФОРТ» готовится к процедуре преквалификации Всемирной организацией здравоохранения, что даст возможности расширить географию экспортных поставок. Сейчас вакцины производства «ФОРТ» применяются для иммунопрофилактики населения в Белоруссии и Республике Молдове, Киргизии, Туркменистане и Узбекистане.

Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) госкорпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения. Для реализации поставленных задач в контур управления холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез».

gxpnews