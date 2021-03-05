Biogen инвестирует в производство генной терапии $200 млн

Американская компания Biogen объявила о своих планах построить новый завод по производству генной терапии на площадке Research Triangle Park (Парк исследовательского треугольника) в Северной Каролине, чтобы усилить свои позиции в области генной терапии, говорится в пресс-релизе компании.

Будучи пионером в неврологии, Biogen использует многочисленные средства и методы для предоставления спасающих жизнь лекарств тем, кто страдает от серьезных неврологических и нейродегенеративных заболеваний. Что касается нового предприятия, то инвестиции будут направлены в масштабируемое производство препаратов генной терапии с целью обеспечения надежного снабжения пациентов по всему миру. В компании уточняют, что генная терапия — это развивающийся терапевтический метод, который может подходить для растущего списка генетически подтвержденных мишеней в неврологии.

«Мы планируем создать разного рода надежные и передовые производственные возможности для поддержки наших программ генной терапии и сотрудничества, — заявила старший вице-президент по глобальному производству и техническим операциям Николь Мерфи. — Эти дополнительные инвестиции подчеркивают нашу приверженность Research Triangle Park и нашу миссию по обеспечению надежных поставок высококачественных лекарственных средств пациентам, которых мы обслуживаем. Мы располагаем разнообразным кадровым составом, который стремится изменить жизнь пациентов к лучшему, и мы с нетерпением ждем новых коллег, которые присоединятся к нам».

С помощью нового предприятия компания Biogen намерена продолжать инвестировать в Северной Каролине и расширить свои существующие предложения, а также объединить около 1900 сотрудников в обоих кампусах исследовательского парка.

Biogen предполагает, что на новом объекте будет создано около 90 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $200 млн.

Площадь объекта составит более 16 тыс. кв. метров, и он будет спроектирован в соответствии с самыми передовыми стандартами устойчивого развития в области энергопотребления, утилизации отходов и потребления воды.

gxpnews