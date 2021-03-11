Щавелевую кислоту будут ввозить для фармпроизводств в ЕАЭС по нулевой ставке пошлины

Нулевая ставка на ввоз щавелевой кислоты в страны ЕАЭС установлена на два года. Кислота применяется как реагент для создания антибиотиков, ее привозят из Китая, Индии и Франции.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) снизил ставку ввозной таможенной пошлины на щавелевую кислоту с 6,5 до 0% на два года для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на сайте комиссии.

Нулевая ставка на щавелевую кислоту позволит увеличить объемы выпуска фармацевтической продукции, снизить ее себестоимость и направить дополнительные средства на модернизацию предприятий и диверсификацию производства. Об этом заявил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

В фармацевтике щавелевая кислота используется как реагент для производства антибиотиков. В странах ЕАЭС кислота не производится, ее импортируют из Китая, Франции и Индии.

Фото: mos.ru

Григорий Дубов

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