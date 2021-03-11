Правительство поручило Минздраву мониторить цены на лекарства

В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Минздрав будет отслеживать цены на медизделия, лекарства, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Правительство вводит постоянный мониторинг цен на значимые потребительские товары и услуги. За министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. В частности, Минздрав будет отслеживать цены на медизделия, лекарства, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», – указано в пояснительной записке к документу.

В декабре была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Принять меры по ситуации с ценами на продовольственном рынке поручил Президент Владимир Путин.

Елена Сидорова

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