Оптовый и розничный сегменты ГК «Протек» признаны самыми влиятельными субъектами фармрынка

ЦВ «Протек» (дистрибьюторский сегмент ГК «Протек») и аптечная сеть «Ригла» (розничный сегмент ГК «Протек») признаны самыми влиятельными субъектами фармацевтического рынка по итогам 2020 года.

Церемония награждения победителей рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2020 году состоялась 4 марта в Москве.

«Церемония награждения лидеров рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка — одно из самых ожидаемых отраслью ежегодных событий, — отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев. — Нам крайне приятно, что по итогам 2020 года эксперты отдали свои голоса за компании ГК «Протек» — ЦВ «Протек» и «Ригла». Эта победа — заслуга большой команды, продемонстрировавшей способность к слаженному, эффективному взаимодействию в сложных условиях. Лидерство в рейтинге — не только признание заслуг, но и еще один серьезный стимул к дальнейшему развитию».

Рейтинг влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка сформирован по результатам опроса 249 респондентов из 49 регионов — представителей фармацевтических производителей, дистрибьютеров и аптек, а также подведомственных структур Министерства здравоохранения, научного сообщества.

Исследование провела компания «Бионика Диджитал», независимую проверку организации сбора и обработки голосов организовала аудиторско-консалтинговая компания KPMG.

Рейтинг влиятельности включает девять номинаций: «Локальные производственные компании», «Иностранные производственные компании», «Дистрибьюторские компании», «Аптечные сети», «Предприниматели, руководители коммерческих структур», «Государственные и общественные деятели, деятели науки», «Профессиональные некоммерческие объединения и ассоциации», «Рецептурные препараты», «Безрецептурные препараты».

Материал партнера: ГК «Протек»

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