Эксперты здравоохранения призвали изменить отношение врачей и пациентов к проблеме ожирения

Компания Novo Nordisk провела серию мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с ожирением (WOD), который отмечается 4 марта. Они стали частью социальной программы «Победить ожирение» (Changing Obesity) и за два дня привлекли более тысячи участников. От избыточного веса страдают более 650 млн взрослых и более 120 млн детей по всему миру.1 В связи с высоким ростом заболеваемости Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все чаще использует термин «пандемия ожирения».

Ожирение — хроническое рецидивирующее заболевание, приводящее к уменьшению ожидаемой продолжительности жизни.2 Оно относится к одному из пяти основных глобальных факторов риска смертности и способствует развитию около 230 осложнений3, включая сахарный диабет 2 типа4, болезни сердца5, артериальную гипертензию5, хроническую болезнь почек6 и определенные виды рака (например, рак груди и колоректальный рак).7,8 К набору лишнего веса могут приводить различные причины: физиологические, генетические, психологические, социокультурные, экономические и даже экологические9.

По данным Роспотребнадзора, в России лишний вес наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, а ожирение — соответственно у 19% и 27,6%. Особое опасение вызывает развитие ожирения среди детей школьного возраста в России. Согласно статистике, от него страдают 10,7% мальчиков и 5,6% девочек.10 Детское ожирение может вызывать развитие осложнений, связанных с избыточной массой тела, а в некоторых случаях приводить к преждевременной смерти во взрослом возрасте.11,12 Именно поэтому так важно уделять внимание вопросу ранней диагностики заболевания.

«Если в детстве начинается ожирение, то оно, как правило, прогрессирует и во взрослом состоянии, — отметила академик РАН, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава России, научный руководитель Института детской эндокринологии «ФГБУ НМИЦ эндокринологии» Валентина Петеркова. — Практически все развитые страны имеют тенденцию к росту ожирения среди детей, уже тогда начинают развиваться осложнения ожирения: артериальная гипертензия, сахарной диабет, нарушения сна. Сегодня имеются примеры развития диабета 2 типа в детском возрасте, который часто протекает тяжелее, чем диабет 2 типа у взрослых».

Проблема избыточной массы тела и ожирения приобрела особую актуальность во время эпидемии COVID-19, так как люди с ожирением тяжелее переносят это вирусное заболевание и имеют более высокий риск серьезных осложнений.13

Ожирение может отрицательно повлиять на социальное взаимодействие, трудоустройство и карьерный рост, а также на развитие отношений.14 Стигматизация людей с ожирением способна причинять дополнительный вред людям с избыточным весом, заставляя их испытывать психологическое давление и трудности с получением медицинской помощи. Ведь мнение, что ожирение можно победить только с помощью диеты и физических упражнений вводит в заблуждение и не дает людям с избыточной массой тела своевременно получить доступ к лечению. К тому же, несмотря на то что ожирение — сложное и многофакторное нарушение обмена веществ, в лечении которого заинтересовано большое количество врачей различных специальностей, на практике лечению ожирения как самостоятельного заболевания врачи до сих пор не уделяют должного внимания.

«Сегодня в России, по данным эпидемиологических исследований, около 30% людей имеют ожирение, но пациенты и общество не воспринимают ожирение как болезнь, в большинстве случаев оно не диагностировано и пока не считается у нас социально значимым заболеванием, — отмечает академик РАН, директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения РФ Марина Шестакова. — Ожирение требует лечения под контролем медицинского специалиста, который сможет правильно подобрать диету, режим физических нагрузок и современные медикаментозные средства для снижения веса. Одна из наших главных задач сегодня — изменить отношение общества к этому заболеванию».

3 марта Novo Nordisk инициировала опрос общественного мнения в одном из крупнейших торговых центров Москвы с целью выявить уровень осведомленности о заболевании. Результаты показали, что многие опрошенные не считают ожирение болезнью и не осознают масштаб распространения этого хронического недуга, а также не понимают, что ожирение причина развития многих заболеваний и уменьшения продолжительности жизни.

В этот же день для всех желающих в клинике «Медскан» был организован День открытых дверей, где все желающие могли пройти скрининг и получить бесплатные консультации врачей-эндокринологов и психологов, а также принять участие в теоретических занятиях в «Минишколе управления своим весом». В клинике прошли уроки ЛФК, в ходе которых врачи демонстрировали упражнения с собственным весом и на высокотехнологичном спортивном оборудовании. Расписание специальных мероприятий было опубликовано на сайте лишнийвеснет.рф.

Как сообщил вице-президент Novo Nordisk в России и Белоруссии Ханс Дюиф, компания начала реализацию инициативы «Россия без ожирения» в рамках долгосрочной программы «Победить ожирение» (Changing Obesity). «Наша цель — повысить осведомленность населения о проблеме ожирения, его профилактике и эффективном лечении, — подчеркнул он. — Мы все должны сегодня объединиться, чтобы изменить отношение людей к проблеме ожирения и принять меры для повышения продолжительности и качества жизни россиян».

4 марта программу Всемирного дня борьбы с ожирением завершила специальная онлайн-конференция «Современные аспекты терапии ожирения», где перед врачебным сообществом выступили д.м.н., профессор, главный внештатный специалист эндокринолог МЗ МО Александр Древаль и д.м.н., профессор кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ Инна Мисникова.

Комплекс мероприятий в поддержку Всемирного дня борьбы с ожирением, рассчитанный на различные группы населения, стал важным шагом к привлечению внимания общества к проблеме ожирения, а также к повышению осведомленности о социально-просветительской инициативе, которую реализует компанией Novo Nordisk в России.

