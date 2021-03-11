FDA одобрило новый Т-клеточный тест на COVID-19

FDA выдало разрешение на экстренное применение Т-клеточного теста компании Adaptive Biotechnologies. Тест выявляет людей с Т-клеточным иммунным ответом на новый коронавирус.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное применение нового теста для обнаружения COVID-19. Его разработала американская биотехнологическая компания Adaptive Biotechnologies. В диагностической системе используются методы секвенирования нового поколения. Тест, являющийся первым в своем роде, определяет наличие адаптивного Т-клеточного иммунного ответа к SARS-CoV-2.

Ранее применялись другие виды тестирования: выявление РНК коронавируса и антител к нему.

Новый тест анализирует последовательности ДНК Т-лимфоцитов, идентифицируя людей с адаптивным Т-клеточным иммунным ответом на новый коронавирус. Положительный результат теста указывает на недавний или перенесенный ранее COVID-19.

При этом получение отрицательных результатов не исключает инфекции коронавируса. Тест не следует использовать для диагностики патогена в организме. Тест проводится квалифицированными медицинскими работниками на образцах людей через 15 дней или более после появления у них симптомов COVID-19.

До сих пор неизвестно, в течение какого времени сохраняется Т-клеточный иммунный ответ после получения инфекции и какой уровень защиты может быть обеспечен наличием Т-клеток к коронавирусу. Тем не менее отмечается, что T-Detect COVID станет полезным инструментом для определения присутствия вируса в организме ранее. Это особенно важно для тех людей, которые имели симптомы заболевания ранее или подозревают, что вирус проник в их тело, но молекулярные или антигенные тесты не показали положительные результаты.

По словам главного врача Adaptive Biotechnologies Ланса Бальдо, основной проблемой при таком тесте становится обработка данных. У каждого отдельного пациента в среднем около 300 000-400 000 Т-клеток, среди которых нужно выявить нужные. При этом на уровне населения это число достигнет сотен миллионов-миллиардов. Для этого необходимо большее сетевое пространство.

В 2018 году компания заключила соглашение о сотрудничестве с Microsoft для создания облачной инфраструктуры и моделей машинного обучения, которые будут использоваться для работы с этими массивами данных. С помощью таких инструментов и будет осуществляться новый тест к SARS-CoV2, пишет Stat news.

Владимир Заболотских

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