DSM Group назвала АСНА лидером рейтинга аптечных сетей по итогам 2020 года

Аналитическая компания DSM Group подготовила рейтинг аптечных сетей по итогам 2020 года. Емкость аптечного рынка в прошлом году составила 1,407 трлн руб., что на 10% выше, чем в 2019 году.
Лидером рейтинга аптечных сетей по итогам 2020 года стала группа компаний АСНА с оборотом 202,9 млрд руб. Об этом говорится в материалах аналитиков DSM Group, поступивших в «ФВ». Суммарно TOP20 сетей выросли в 2020 году на 15% к 2019 года. Доля TOP20 составила 68%, что на 3% выше показателя 2019 года. В 2020 году TOP20 объединяет 36 тыс. аптек, что на 16% больше, чем в 2019 году. В целом емкость аптечного рынка в 2020 году составила 1,407 млрд руб. (+10% к 2019 году).
Традиционный прирост открываемых аптек наблюдался до марта, с введением ограничений количество точек начало сокращаться. И только в конце года наметилась слабая положительная динамика. По данным на декабрь 2020 года в стране работало 64,5 тыс. аптек. Это всего на 1,5% выше, чем годом ранее (+540 точек).
Рейтинг аптечных объединений по обороту в 2020 году
|
Рейтинг
|
Аптечные сети
|
Объем, млрд руб.
|
Доля на коммерческом сегменте,
2020 год
|
Прирост оборота по сравнению с
2019 годом
|
Количество точек продаж
|
1
|
АСНА
|
202,9
|
14,4%
|
13%
|
11 900
|
2
|
Ригла
|
94,4
|
6,7%
|
17%
|
3 136
|
3
|
Эркафарм
|
67,6
|
4,8%
|
4%
|
1 079
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2020 году, по версии аналитиков DSM Group, возглавила «Аптека.ру» с оборотом 50,1 млрд руб. (+46% к 2019 году). В целом объем аптечного e-com в 2020 году составил порядка 93,2 млрд руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка. Объем продаж в онлайне вырос по сравнению с 2019 годом на 62%.
Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2020 году
|
Рейтинг
|
Сервис дистанционного заказа
|
Количество точек продаж
|
Объем, млрд руб.
|
Прирост оборота по сравнению с 2019 годом
|
Доля на коммерческом сегменте, 2020
|
1
|
Аптека.ру
|
15 867
|
50,1
|
46%
|
3,6%
|
2
|
Сбер Еаптека
|
731 (116*)
|
11,0
|
96%
|
0,8%
|
3
|
Здравсити
|
15 828
|
6,3
|
134%
|
0,4%
* количество собственных точек
На конец 2020 года около 350 юридических лиц получили разрешение на онлайн-торговлю лекарственными средствами (это порядка 110 аптечных сетей или 12 тыс. точек продаж).
Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2020 году
|
Рейтинг
|
Маркетинговая ассоциация
|
Количество точек продаж
|
Объем, млрд руб.
|
Прирост оборота по сравнению с 2019 годом
|
Доля на коммерческом сегменте, 2020 год
|1
|
Pharmmarket.ru
|
9 170
|
218,55
|
50%
|
15,5%
|
2
|
ПроАптека
|
7 589
|
118,21
|
44%
|
8,4%
|
3
|
МФО
|
5 277
|
92,32
|
33%
|
6,6%