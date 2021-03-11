DSM Group назвала АСНА лидером рейтинга аптечных сетей по итогам 2020 года

Аналитическая компания DSM Group подготовила рейтинг аптечных сетей по итогам 2020 года. Емкость аптечного рынка в прошлом году составила 1,407 трлн руб., что на 10% выше, чем в 2019 году.

Лидером рейтинга аптечных сетей по итогам 2020 года стала группа компаний АСНА с оборотом 202,9 млрд руб. Об этом говорится в материалах аналитиков DSM Group, поступивших в «ФВ». Суммарно TOP20 сетей выросли в 2020 году на 15% к 2019 года. Доля TOP20 составила 68%, что на 3% выше показателя 2019 года. В 2020 году TOP20 объединяет 36 тыс. аптек, что на 16% больше, чем в 2019 году. В целом емкость аптечного рынка в 2020 году составила 1,407 млрд руб. (+10% к 2019 году).

Традиционный прирост открываемых аптек наблюдался до марта, с введением ограничений количество точек начало сокращаться. И только в конце года наметилась слабая положительная динамика. По данным на декабрь 2020 года в стране работало 64,5 тыс. аптек. Это всего на 1,5% выше, чем годом ранее (+540 точек).

Рейтинг аптечных объединений по обороту в 2020 году

Рейтинг Аптечные сети Объем, млрд руб. Доля на коммерческом сегменте, 2020 год Прирост оборота по сравнению с 2019 годом Количество точек продаж 1 АСНА 202,9 14,4% 13% 11 900 2 Ригла 94,4 6,7% 17% 3 136 3 Эркафарм 67,6 4,8% 4% 1 079

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2020 году, по версии аналитиков DSM Group, возглавила «Аптека.ру» с оборотом 50,1 млрд руб. (+46% к 2019 году). В целом объем аптечного e-com в 2020 году составил порядка 93,2 млрд руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка. Объем продаж в онлайне вырос по сравнению с 2019 годом на 62%.

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2020 году

Рейтинг Сервис дистанционного заказа Количество точек продаж Объем, млрд руб. Прирост оборота по сравнению с 2019 годом Доля на коммерческом сегменте, 2020 1 Аптека.ру 15 867 50,1 46% 3,6% 2 Сбер Еаптека 731 (116*) 11,0 96% 0,8% 3 Здравсити 15 828 6,3 134% 0,4%

* количество собственных точек

На конец 2020 года около 350 юридических лиц получили разрешение на онлайн-торговлю лекарственными средствами (это порядка 110 аптечных сетей или 12 тыс. точек продаж).

Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2020 году

Рейтинг Маркетинговая ассоциация Количество точек продаж Объем, млрд руб. Прирост оборота по сравнению с 2019 годом Доля на коммерческом сегменте, 2020 год 1 Pharmmarket.ru 9 170 218,55 50% 15,5% 2 ПроАптека 7 589 118,21 44% 8,4% 3 МФО 5 277 92,32 33% 6,6%

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