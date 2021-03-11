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DSM Group назвала АСНА лидером рейтинга аптечных сетей по итогам 2020 года

Аналитическая компания DSM Group подготовила рейтинг аптечных сетей по итогам 2020 года. Емкость аптечного рынка в прошлом году составила 1,407 трлн руб., что на 10% выше, чем в 2019 году.

Лидером рейтинга аптечных сетей по итогам 2020 года стала группа компаний АСНА с оборотом 202,9 млрд руб. Об этом говорится в материалах аналитиков DSM Group, поступивших в «ФВ». Суммарно TOP20 сетей выросли в 2020 году на 15% к 2019 года. Доля TOP20 составила 68%, что на 3% выше показателя 2019 года. В 2020 году TOP20 объединяет 36 тыс. аптек, что на 16% больше, чем в 2019 году. В целом емкость аптечного рынка в 2020 году составила 1,407 млрд руб. (+10% к 2019 году).

Традиционный прирост открываемых аптек наблюдался до марта, с введением ограничений количество точек начало сокращаться. И только в конце года наметилась слабая положительная динамика. По данным на декабрь 2020 года в стране работало 64,5 тыс. аптек. Это всего на 1,5% выше, чем годом ранее (+540 точек).

Рейтинг аптечных объединений по обороту в 2020 году

Рейтинг

Аптечные сети

Объем, млрд руб.

Доля на коммерческом сегменте,

2020 год

Прирост оборота по сравнению с

2019 годом

Количество точек продаж

1

АСНА

202,9

14,4%

13%

11 900

2

Ригла

94,4

6,7%

17%

3 136

3

Эркафарм

67,6

4,8%

4%

1 079

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2020 году, по версии аналитиков DSM Group, возглавила «Аптека.ру» с оборотом 50,1 млрд руб. (+46% к 2019 году). В целом объем аптечного e-com в 2020 году составил порядка 93,2 млрд руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка. Объем продаж в онлайне вырос по сравнению с 2019 годом на 62%. 

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2020 году

Рейтинг

Сервис дистанционного заказа

Количество точек продаж

Объем, млрд руб.

Прирост оборота по сравнению с 2019 годом

Доля на коммерческом сегменте, 2020

1

Аптека.ру

15 867

50,1

46%

3,6%

2

Сбер Еаптека

731 (116*)

11,0

96%

0,8%

3

Здравсити

15 828

6,3

134%

0,4%

* количество собственных точек

На конец 2020 года около 350 юридических лиц получили разрешение на онлайн-торговлю лекарственными средствами (это порядка 110 аптечных сетей или 12 тыс. точек продаж).

Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2020 году

Рейтинг

Маркетинговая ассоциация

Количество точек продаж

Объем, млрд руб.

Прирост оборота по сравнению с 2019 годом

Доля на коммерческом сегменте, 2020 год
1

Pharmmarket.ru

9 170

218,55

50%

15,5%

2

ПроАптека

7 589

118,21

44%

8,4%

3

МФО

5 277

92,32

33%

6,6%

pharmvestnik

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9 марта, 2021 | Просмотров: 131