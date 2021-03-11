Аптека.ру сохранила лидерство в e-com сегменте российской фармрозницы по итогам 2020 года

Компания RNC Pharma представила ТОП-15 компаний e-com сегмента. Лидером рейтинга стал сервис Аптека.ру.

В 2020 году доля сервиса на коммерческом рынке ЛП составила 2,8%. Это самый большой показатель среди всех 15 сетей. По итогам 2019 года, Аптека.ру занимала 2,3% рынка. Таким образом, за год доля сервиса выросла на 0,5%.

Аптека.ру особое внимание уделяет расширению ассортимента парафармацевтической продукции, это отразилось и на показателях работы сервиса: доля компании на рынке нелекарственного ассортимента, реализующегося в аптечной рознице, составляет рекордные 5,28%. Это в семь раз превышает показатель ближайшего конкурента.

ТОР-15 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2020 г.

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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