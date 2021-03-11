Около 20% лекарственных препаратов в России производятся в Подмосковье

Около 20% от всего производства лекарств в России расположено на территории Московской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«В период пандемии фармацевтическая отрасль Подмосковья и, в частности, это предприятие производит очень востребованные лекарства. Если брать общий объем производства лекарственных препаратов в стране — то на Московскую область приходится более 20%. То есть каждая пятая таблетка или препарат», — заявил губернатор Подмосковья Андрея Воробьева во время посещения фармацевтического завода «Биннофарм Групп» в городском округе Серпухов.

Он добавил, что фармацевтическая отрасль в настоящее время развивается быстрее иных промышленных отраслей.

5 марта губернатор посетил завод «Биннофарм Групп», где выпускают препараты от коронавируса. В настоящее время здесь работают более 550 человек. Глава региона поздравил сотрудниц с 8 марта и ознакомился с процессом производства.

По данным пресс-службы, фармацевтический завод был открыт два года назад. Проект реализован в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2018. Правительство Московской области оказало поддержку в виде субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуры, предоставило налоговые льготы. Объем инвестиций в проект составил около 3 млрд руб.

gxpnews