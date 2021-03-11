Merck объявила об успехах в испытании противовирусного препарата от COVID-19

Немецкая фармацевтическая компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics объявили об успехе предварительных результатов II фазы клинического исследования противовирусного препарата молнупиравира, который планируется использовать для лечения COVID-19, сообщает BioSpace. Они сообщили о достижении одной из целей исследования, а именно сокращения периода от выявления SARS-CoV-2 в организме человека с помощью теста ПЦР до отрицательного результата.

Молнупиравир — это пероральный аналог рибонуклеозида, который ингибирует репликацию нескольких вирусов РНК, включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Он продемонстрировал эффективность против нескольких вариантах COVID-19, а также против SARS-CoV-1 и MERS.

Препарат был изобретен некоммерческой биотехнологической компанией Drug Innovations at Emory, полностью принадлежащей Университету Эмори Ridgeback Biotherapeutics получила лицензию на препарат, исследования профинансировала Merck.

«Дальнейшие результаты этого исследования об ускорении снижения вирусной нагрузки среди людей с ранней стадией COVID-19, получавших молнупиравир, являются многообещающими и, если они будут поддержаны дополнительными исследованиями, могут иметь важные последствия для общественного здравоохранения, особенно в связи с пандемией SARS-CoV-2», — отметил доцент медицины отделения легочных заболеваний и реанимации Медицинской школы Университета Северной Каролины Уильям Фишер.

В конце января Merck объявила, что прекращает разработку двух своих вакцин-кандидатов против COVID-19, V590 и V591, после неудачи в испытаниях I фазы. Компания решила переключить свое внимание и ресурсы на два препарата против COVID-19, MK4482 (молнупиравир) и MK-7110.

Представленные данные Merck-Ridgeback касались исследования фазы IIa в США с участием 202 взрослых с симптомами COVID-19 и положительными тестами.

gxpnews