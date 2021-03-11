Объем фармацевтического рынка России в 2020 году составил 2,040 трлн рублей

В 2020 году российский фармацевтический рынок показал рост выше прогнозов: его положительная динамика в рублевом выражении составила 9,8% вместо ожидаемых 5-6%. Объем фармарынка РФ в 2020 году достиг 2,040 трлн рублей, сообщает в обзоре «Фармацевтический рынок России – 2020» исследовательская компания DMS Group.

В долларах и евро в 2020 году наблюдалась стагнация. Мартовский рост курсов валют привел к тому, что в пересчете на них емкость рынка не выросла. Так, в долларовом выражении в 2020 году объем рынка составил $29 млрд, что на 0,2% больше, чем в 2019. В евро за счет более высокого роста курса рынок, наоборот, сократился 1,6%.

Доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 2020 года составила 56,3% в рублях и 31,4% в упаковках. Структура рынка лекарств по типу отпуска выросла в пользу безрецептурных препаратов. При этом 67% в денежном эквиваленте приходится на рецептурные препараты.

Основной объем продаж безрецептурных препаратов реализуется через аптеки (97% в рублях). В государственном сегменте 90% от объема потреблений в тендерных закупках занимают RX-препараты. Лекарства из списка ЖНВЛП занимают более 50% как в натуральном, так и в стоимостном объеме от общего рынка лекарств.

Рейтинг АТС в 2020 году возглавила группа «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (16% от объема рынка в стоимостном выражении), которая включает в себя дорогостоящие препараты. Группа лекарств для пищеварительного тракта и обмена веществ опустилась на вторую строчку, ее доля в денежном выражении составляет 15%, и реализуются они, в основном, через аптеки (76% в рублях). Группа «Противомикробные препараты для системного использования» выросла сильнее всего — на 18% и составила 14% в рублевом выражении от объема рынка. Около 53% препаратов этой группы закупается для нужд больниц, доля продаж в аптечном сегменте составила 43,7%, также показав высокую динамику, спровоцированную пандемией коронавируса.

gxpnews