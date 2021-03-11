Из госреестра лекарственных средств исключены «Баралгин Ультра» и «Дексерил»

Министерство здравоохранения России 5 марта приняло решения об отмене государственной регистрации препаратов «Дексерил» (глицерол) и «Баралгин Ультра» (ибупрофен) и исключении их из государственного реестра лекарственных средств.

— «Дексерил» (глицерол) — крем для наружного применения 15%, выпускается во Франции на предприятии «Пьер Фабр Медикамент Продакшн». Относится к группе препаратов с дерматопротекторным и смягчающим кожу действием, назначается при сухости кожи при определенных типах дерматозов, таких как атопический дерматит, ихтиоз и псориаз (в комплексной терапии), а также при поверхностных ожогах, затрагивающих малые участки поверхности кожи (в комплексной терапии).

— «Баралгин Ультра» (ибупрофен) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг и 400 мг; производится на заводе «Зентива» В Чехии, а держателем регистрационного удостоверения является компания «Санофи Россия». Нестероидное противовоспалительное средство, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие.

Решения по этим препаратам были приняты на основании подачи заявления владельцем об отмене государственной регистрации.

gxpnews