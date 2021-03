РФ и ВОЗ обсудили включение «Спутника V» в список средств для использования в ЧС Из госреестра лекарственных средств исключены «Баралгин Ультра» и «Дексерил» » Amgen приобретает Five Prime Therapeutics за $1,9 млрд Американская фармацевтическая компания Amgen и биотехнологическая компания Five Prime Therapeutics со штаб-квартирой в Сан-Франциско заключили соглашение, согласно которому Amgen приобретет Five Prime Therapeutics по $38,00 за акцию наличными, что в целом составляет сумму в $1,9 млрд. Это приобретение позволит добавить портфель разрабатываемых таргетных препаратов для лечения рака компании Five Prime к ведущему портфелю в области онкологии Amgen. Главным активом Five Prime является bemarituzumab (бемаритузумаб), первое в своем классе антитело против FGFR2b. Препарат готов к III фазе испытаний, которые основаны на положительных данных, полученных во II фазе рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в отношении распространенного рака желудка или гастроэзофагеального соединения. Мишенью для бемаритузумаба является FGFR2b, который, как было установлено, чрезмерно экспрессивен примерно у 30% пациентов с не-HER2-положительным раком желудка, а также другими солидными опухолями. Исследование FIGHT II фазы бемаритузумаба продемонстрировало клинически значимые улучшения в выживаемости без прогрессирования, общей выживаемости и общей скорости ответа при лечении пациентов с прогрессирующим раком желудка или гастроэзофагеального соединения. Дополнительный анализ показал положительную корреляцию между эффективностью и экспрессией FGFR2b на опухолевых клетках, подтвердив как важность мишени FGFR2b, так и активность бемаритузумаба в отношении этой мишени. Эта корреляция позволяет предположить, что FGFR2b может играть роль в других эпителиальных раках, в том числе раке легких, молочной железы, яичников и других. «Приобретение Five Prime предоставляет компании Amgen прекрасную возможность усилить онкологический портфель перспективным глобальным активом для лечения рака желудка на поздних стадиях, — отметил председатель совета директоров и генеральный директор компании Amgen Роберт А. Брэдвей. — Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать команду Five Prime в компании Amgen и работать с ней, чтобы как можно быстрее реализовать полный потенциал бемаритузумаба для еще большего количества пациентов по всему миру». Ожидается, что сделка будет закрыта к концу II квартала 2021 года. Приобретение Five Prime поможет Amgen придерживаться стратегии международной экспансии. По информации компании, рак желудка является одной из наиболее распространенных форм рака в мире и имеет большое распространение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Amgen планирует использовать свое присутствие в Японии и на других рынках Азиатско-Тихоокеанского региона для максимизации потенциала бемаритузумаба. gxpnews