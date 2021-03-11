РФ и ВОЗ обсудили включение «Спутника V» в список средств для использования в ЧС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе телефонного звонка обсудили рассмотрение международной организацией заявки на включение российской вакцины «Спутник V» в список лекарственных средств ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщает ведомство.

В ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, укрепление здоровья населения и повышения доступности медицинской помощи.

«На сегодняшний день вакцину «Спутник V» получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина по сути стала мировым бестселлером», — отметил Мурашко.

Глава ВОЗ отметил, что на данный момент усилия организации сосредоточены на противодействии распространению новой COVID-19. Ключевыми мерами по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции, согласно позиции ВОЗ, являются меры социального дистанцирования и вакцинация населения.

Глава Минздрава представил усилия Российской Федерации по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включая начавшуюся в январе 2021 году национальную кампанию по вакцинации населения

Отдельной темой стало обсуждение разрабатываемых Минздравом России проектов по укреплению здоровья россиян и повышению доступности медицинской помощи. Генеральный директор ВОЗ высоко оценил усилия РФ по внедрению цифровых технологий в систему оказания медицинской помощи.

gxpnews