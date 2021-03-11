Росстат зафиксировал снижение цены на «Арбидол» в феврале

Рост цен на медикаменты в феврале 2021 года составил 0,49% по сравнению с январем 2021 года. По данным Росстата, средние цены на лекарства, входящих в Перечень ЖНВЛП, не изменились. Лекарства, не отнесенные к жизненно важным, стали дороже на 1%.

Росстат опубликовал индекс потребительских цен в феврале 2021 года. Общий индекс потребительских цен составил 0,8%. Рост цен на медикаменты в феврале составил 0,49% по сравнению с январем 2021 года. Отчет опубликован на сайте ведомства.

Средние цены на 29 наблюдаемых лекарственных препаратов, относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), не изменились.

Подорожали:

антибиотик цефтриаксон – на 2,1%;

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 0,7%;

лоратадин, амлодипин, хлоргексидин – на 0,6%;

колекальциферол («Витамин D3») – на 0,5%.

Цены снизились на:

«Смекту» – на 1,4%;

«Супрастин», «Номидес» – на 1,1%;

умифеновир («Арбидол») – на 1%;

азитромицин – на 0,6%;

амоксициллин с клавулановой кислотой – на 0,5%;

нитроглицерин, ксилометазолин («Галазолин») – на 0,3%;

дротаверин («Но-шпа») – на 0,2%;

лоперамид, индапамид, гипотиазид – на 0,1%.

На лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, цены выросли на 1%. Подорожали:

поливитамины с макро- и микроэлементами – на 2,2%;

«Настойка пустырника», сульфацетамид – на 1,9%;

«Левомеколь» – на 1,7%;

«Корвалол» – на 1,5%;

троксерутин – на 1,4%;

офтан катахром – на 1,2%;

поливитамины без минералов отечественные, таурин, кетопрофен, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 1,1%.

При этом снизились цены на комбинированные анальгетики – на 0,3%.

Среди медицинских товаров выросли цены на:

бинты – на 1,3%;

шприцы одноразовые – на 1,1%;

вату отечественную – на 0,6%.

Термометры медицинские безртутные (галинстановые) подешевели на 0,5%. При этом в январе эти термометры были среди медицинских товаров, наиболее подорожавших. Цены на них в первый месяц зимы выросли на 0,9%.

Елена Сидорова

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