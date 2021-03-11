Росстат зафиксировал снижение цены на «Арбидол» в феврале

Рост цен на медикаменты в феврале 2021 года составил 0,49% по сравнению с январем 2021 года. По данным Росстата, средние цены на лекарства, входящих в Перечень ЖНВЛП, не изменились. Лекарства, не отнесенные к жизненно важным, стали дороже на 1%.
Росстат опубликовал индекс потребительских цен в феврале 2021 года. Общий индекс потребительских цен составил 0,8%. Рост цен на медикаменты в феврале составил 0,49% по сравнению с январем 2021 года. Отчет опубликован на сайте ведомства.
Средние цены на 29 наблюдаемых лекарственных препаратов, относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), не изменились.
Подорожали:
- антибиотик цефтриаксон – на 2,1%;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 0,7%;
- лоратадин, амлодипин, хлоргексидин – на 0,6%;
- колекальциферол («Витамин D3») – на 0,5%.
Цены снизились на:
- «Смекту» – на 1,4%;
- «Супрастин», «Номидес» – на 1,1%;
- умифеновир («Арбидол») – на 1%;
- азитромицин – на 0,6%;
- амоксициллин с клавулановой кислотой – на 0,5%;
- нитроглицерин, ксилометазолин («Галазолин») – на 0,3%;
- дротаверин («Но-шпа») – на 0,2%;
- лоперамид, индапамид, гипотиазид – на 0,1%.
На лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, цены выросли на 1%. Подорожали:
- поливитамины с макро- и микроэлементами – на 2,2%;
- «Настойка пустырника», сульфацетамид – на 1,9%;
- «Левомеколь» – на 1,7%;
- «Корвалол» – на 1,5%;
- троксерутин – на 1,4%;
- офтан катахром – на 1,2%;
- поливитамины без минералов отечественные, таурин, кетопрофен, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 1,1%.
При этом снизились цены на комбинированные анальгетики – на 0,3%.
Среди медицинских товаров выросли цены на:
- бинты – на 1,3%;
- шприцы одноразовые – на 1,1%;
- вату отечественную – на 0,6%.
Термометры медицинские безртутные (галинстановые) подешевели на 0,5%. При этом в январе эти термометры были среди медицинских товаров, наиболее подорожавших. Цены на них в первый месяц зимы выросли на 0,9%.
Елена Сидорова
pharmvestnik