FDA указала на опасность ивермектина при лечении COVID-19

FDA сообщает, что ивермектин, который используется для борьбы с паразитами, крайне опасен при лечении от COVID-19. Ведомство указывает на то, что препарат в основном применятся для лечения животных, людям его прописывают в ограниченном числе случаев и в строго ограниченных дозах.

FDA опубликовало на своем сайте заметку с разъяснениями по поводу применения интервектина при лечении COVID-19. Агентство указывает на то, что не одобрило препарат для лечения коронавирусной инфекции, но получает сообщения о том, что некоторые люди пробовали принимать этот препарат, в результате чего им потребовалась госпитализация.

Ведомство сообщает, что ивермектин одобрен для лечения людей с кишечным стронгилоидозом и онхоцеркозом, двумя состояниями, вызванными паразитическими червями. Кроме того, некоторые формы ивермектина для местного применения (на коже) одобрены для лечения внешних паразитов, таких как головные вши, и для таких кожных заболеваний, как розацеа.

Но FDA отмечает, что нельзя принимать большие дозы ивермектина без опасений для здоровья. Более того, агентство категорически не рекомендует использовать продукты с ивермектином, предназначенные для животных. Они обычно содержат большую дозировку, чем нужно человеку, поскольку используются для лечения крупных животных. Кроме того, в их состав входят множество неактивных веществ, которые не испытывались на людях.

Некоторые формы ивермектина используются у животных для предотвращения дирофиляриоза сердца и борьбы с внутренними и внешними паразитами. Агентство пишет, что эти продукты отличаются от продуктов для людей и безопасны только при использовании на животных, в соответствии с рекомендациями.

Агентство добавляет, что даже дозы ивермектина для разрешенного использования на людях могут взаимодействовать с другими лекарствами, например, с разжижителями крови. Также ивермектин может вызывать передозировку, которая ведет к появлению таких симптомов, как тошнота, рвота, диарея, гипотония, аллергические реакции (зуд и крапивница), головокружение, атаксия, судороги и даже летальный исход.

Николай Соколов

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