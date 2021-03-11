Акционер «36,6» Altus Capital продал почти всю долю в сети

Инвестфонд Altus Capital, выкупивший 29,97% акций «36,6» в 2019 году, продал большую часть своей доли в сети, она снизилась до 0,4%. Сейчас акции аптечной сети стоят в несколько раз дороже, чем на момент покупки.

Мажоритарный акционер «Аптечной сети «36,6» — инвестфонд Altus Capital — распродал почти все свои акции. Сейчас его доля в «36,6» составляет 0,4%, следует из данных центра раскрытия информации.

Продавать акции инвестфонд начал еще в ноябре. Тогда доля компании в ПАО «Аптечная сеть «36,6» снизилась с 29,97 до 17,46%, после чего акции продавались порционно по сегодняшний день. Информация о покупателе доли фонда пока отсутствует.

Акционером «36,6» Altus Capital стал в мае 2019 года. Тогда совместно с Long-Term Investments International компания выкупила долг сети перед Московским кредитным банком.

Как ранее писал «ФВ», в 2019 году акции «36,6» стоили 5 руб. за бумагу. Сейчас стоимость одной акции составляет 13,4 руб., что делает «36,6» очень выгодной инвестицией для инвестфонда.

Руслан Мавлиханов

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