Мишустина попросили запустить пилот по дистанционной торговле рецептурными препаратами

Всероссийский союз пациентов обратился к правительству с просьбой решить проблему доставки рецептурных лекарственных препаратов. Организация выступила за дистанционную торговлю Rx-препаратами для всех категорий пациентов. Пилотной площадкой для отработки механизмов может стать Белгородская область, полностью внедрившая систему электронных рецептов.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором сообщается, что пациенты до сих пор испытывают сложности с приобретением лекарств, связанные с ограничениями, введенными в период распространения коронавирусной инфекции.

«Регионы решают проблемы с использованием различных механизмов: от доставки лекарств льготным категориям граждан медицинским персоналом до волонтерской помощи. Таким образом они обеспечивают потребность в терапии для льготных категорий граждан, численность которых составляет 10–15% от всего населения России. Однако такие меры не решают проблемы граждан, покупающих препараты за полную стоимость», – говорится в обращении.

Союз просит провести эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами на территории региона с развитой инфраструктурой цифровых сервисов здравоохранения. «Такой площадкой может стать Белгородская область – единственный регион, где внедрена полноценная система юридически значимых электронных рецептов как в льготном, так и в коммерческом сегментах», – говорится в обращении.

В феврале ВСП рассказал об инициативе запустить пилотный проект по дистанционной торговле рецептурными препаратами для льготных категорий пациентов. Тогда депутат Андрей Исаев предложил обратиться от имени рабочей группы к правительству и Минздраву для организации экспериментального проекта. «Мы по опыту развития законодательства знаем, что многие вопросы решаются после пилотного проекта, который позволяет снять все сомнения», – сказал он. Исаев предположил, что пилотный проект выступит в качестве ускорителя. В противном случае и к 2023 году может выясниться, что отрасль не готова к запуску интернет-торговли рецептурными препаратами.

Ольга Коберник

pharmvestnik