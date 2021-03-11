Госдума в первом чтении приняла законопроект о возрождении производственных аптек

В Госдуме рассмотрели законопроект, который вносит изменения в правила изготовления препаратов аптечными организациями. Депутаты полагают, что принятие документа позволит возродить более 300 производственных аптек.

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который позволит возродить производственные аптеки. Документ вносит изменения в часть 2 статьи 56 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в части изготовления лекарственных препаратов. Документ снимает запрет на производство аптечными организациями препаратов, зарегистрированных в России, а также устанавливает, что при их изготовлении может использоваться лекарственное средство.

Поправки предлагают изложить пункт закона в следующей редакции: «При изготовлении лекарственных препаратов аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, используются лекарственные средства, включенные соответственно в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения и государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения в установленном порядке».

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, выступая на заседании, пояснил, что в в 2010 году после принятия закона «Об обращении лекарственных средств» произошло существенное ужесточение регуляторики, в результате чего производственные аптеки стали приходить в упадок. Это привело к дефициту тех лекарственных форм, которые коммерчески не рентабельны и промышленное производство которых сейчас отсутствует, уточнил депутат. Он отметил, что в первую очередь пострадали дети и новорожденные с малой и сверхмалой массой тела.

«В случае поддержки нашего проекта закона мы полагаем, что возродятся более 300 существовавших ранее производственных аптечных организаций», – сообщил Фаррахов.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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