ЕС готов выдавать сертификаты о вакцинировании китайскими и российскими препаратами

Евросоюз готов ввести «вакцинные сертификаты» для поездок. Документ будут выдавать тем, кто привился одобренными в ЕС вакцинами, а также препаратами из Китая и России, сообщил источник Bloomberg.

Европейский союз разработал вакцинный сертификат, который может смягчить ограничения по поездкам в Европе. Документ будет выдаваться пациентам, привитым европейскими вакцинами, а также китайскими и российскими препаратами. Об этом Bloomberg рассказал источник, знакомый с проектом постановления Европейской комиссии.

В «цифровом зеленом сертификате» будет указано, когда его владелец получил вакцину и какую именно, а также результаты теста на коронавирус, если он сдавался. Кроме того, там будет указано, вылечился ли владелец от COVID-19.

ЕС стремится разработать систему, которая позволит 27 государствам – членам блока и странам, входящим в Европейское экономическое пространство, восстановить туристические потоки, а также предотвратить распространение коронавируса. В прошлом месяце лидеры Евросоюза согласовали общую схему вакцинных сертификатов, которые особенно важны для таких зависимых от туризма стран, как Греция и Кипр.

Сертификат будет включать все вакцины, которые были одобрены EMA, а также те, которые получили разрешение на экстренное применение в отдельных странах. Например, Венгрия уже начала вакцинацию населения вакцинами, произведенными в России и Китае, также российскую вакцину «Спутник V» закупила Словакия.

В Кремле считают преждевременным говорить о введении единых паспортов вакцинации в России, передает ТАСС. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет «самым тщательным образом отслеживать, насколько они [паспорта вакцинации ЕС] будут касаться нас». По его словам, если этот проект будет финализирован, какие-то документы будут вводиться и с этими бумагами будет связано какое-то передвижение, то тогда, конечно, это станет предметом «для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа».

Еврокомиссия по-прежнему утверждает, что сможет обеспечить вакцинацию 70% взрослого населения Евросоюза к концу лета. Рост поставок вакцин до 100 млн доз в месяц ожидается к концу марта.

Николай Соколов

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