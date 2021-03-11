Депутат Госдумы сомневается в готовности общества к новой системе лекарственного возмещения

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров призвал участников рынка личным примером агитировать россиян воспользоваться налоговым вычетом за приобретение лекарств. Только так можно приучить общество к новой системе и постепенно отказаться от монетизации льгот, считает он.

Российское общество пока не готово к внедрению лекарственного возмещения. То, что россияне практически не пользуются возможностью получения налогового вычета за покупку препаратов, является тому подтверждением. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Петров в ходе конференции ИД «Коммерсантъ» «Фарма-2021. Вызовы и перспективы», передает корреспондент «ФВ».

«Мы не можем понять, как сделать, чтобы общество само захотело новую систему [лекарственного обеспечения], – сказал Петров. – Старую систему мы все критикуем. Конечно, она ущербна. 220 млрд руб. мы выделяем в бюджете на монетизацию льгот, на закупку лекарств – это самая огромная дыра в лекарственном обеспечении. Вот представьте, есть мешок, а в нем дыра примерно на четверть».

Такая система сложилась в стране исторически, и было бы неправильно просто взять и отменить ее, сказал депутат. «Хотя это двойная льгота. Но не можем мы это отменить – народ нас не поймет. Мы предлагаем перейти на новую модель. Но сможем ли мы запустить ее к 2023 году, у меня сомнения. Деньги мы найдем, но готово ли общество?» – задался вопросом Петров.

По его мнению, проблем станет еще больше. Народ не пойдет ни за рецептами, ни за чеками, и система будет вообще разрушена. «Мы с вами не запустим систему лекарственного возмещения, пока не научим общество пользоваться налоговым вычетом за приобретение лекарств. Либо надо совсем простую систему акцептирования делать», – подытожил Петров и призвал остальных участников конференции в 2021 году оформить вычет, подать личный пример.

Ранее депутат призывал аптеки активнее пропагандировать эту возможность, вывесив в торговых залах объявления для покупателей о налоговой льготе.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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