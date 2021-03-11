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Депутат Госдумы сомневается в готовности общества к новой системе лекарственного возмещения

В стомклиниках Ростова-на-Дону население призывают воспользоваться возвратом средств

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров призвал участников рынка личным примером агитировать россиян воспользоваться налоговым вычетом за приобретение лекарств. Только так можно приучить общество к новой системе и постепенно отказаться от монетизации льгот, считает он.

Российское общество пока не готово к внедрению лекарственного возмещения. То, что россияне практически не пользуются возможностью получения налогового вычета за покупку препаратов, является тому подтверждением. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Петров в ходе конференции ИД «Коммерсантъ» «Фарма-2021. Вызовы и перспективы», передает корреспондент «ФВ».

«Мы не можем понять, как сделать, чтобы общество само захотело новую систему [лекарственного обеспечения], – сказал Петров. – Старую систему мы все критикуем. Конечно, она ущербна. 220 млрд руб. мы выделяем в бюджете на монетизацию льгот, на закупку лекарств – это самая огромная дыра в лекарственном обеспечении. Вот представьте, есть мешок, а в нем дыра примерно на четверть».

Такая система сложилась в стране исторически, и было бы неправильно просто взять и отменить ее, сказал депутат. «Хотя это двойная льгота. Но не можем мы это отменить – народ нас не поймет. Мы предлагаем перейти на новую модель. Но сможем ли мы запустить ее к 2023 году, у меня сомнения. Деньги мы найдем, но готово ли общество?» – задался вопросом Петров.

По его мнению, проблем станет еще больше. Народ не пойдет ни за рецептами, ни за чеками, и система будет вообще разрушена. «Мы с вами не запустим систему лекарственного возмещения, пока не научим общество пользоваться налоговым вычетом за приобретение лекарств. Либо надо совсем простую систему акцептирования делать», – подытожил Петров и призвал остальных участников конференции в 2021 году оформить вычет, подать личный пример.

Ранее депутат призывал аптеки активнее пропагандировать эту возможность, вывесив в торговых залах объявления для покупателей о налоговой льготе.
Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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10 марта, 2021 | Просмотров: 53