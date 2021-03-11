Заключительное исследование препарата Novartis для лечения рака легких оказалось провальным

Препарат компании Novartis канакинумаб не смог увеличить общую выживаемость пациентов с местнораспространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ). Производитель опубликовал результаты последней фазы испытаний CANOPY-2.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявила результаты фазы III исследования CANOPY-2, в котором изучался препарат канакинумаб в комбинации с доцетакселом в качестве терапии второй и третьей линии для взрослых пациентов с местнораспространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ). Комбинация лекарственных средств не смогла достичь главного критерия своей эффективности – повышения общей выживаемости участников.

В исследовании CANOPY-2 приняли участие 237 человек, имеющих местнораспространенный или метастатический НМРЛ. Причем их заболевания прогрессировали во время или после платиносодержащей химиотерапии и иммунотерапии ингибиторами PD-(L)1 (так называется белок, который экспрессируется опухолевыми клетками). Пациенты были случайным образом разделены на две группы, в одной из которых давали канакинумаб в комбинации с доцетакселом, а в другой – плацебо вместе с доцетакселом.

Два других текущих исследования, находящихся на заключительном этапе, исследуют канакинумаб в качестве терапии первой линии и вспомогательной терапии против НМРЛ. Одно из испытаний получило название CANOPY-1. В нем препарат тестируется в сочетании с «Китрудой» (пембролизумаб), разработанной американской компанией MSD, и химиотерапией. Окончательные результаты будут оглашены до конца года.

В настоящее время Novartis продает канакинумаб под торговой маркой «Иларис», получившей одобрение от европейского и американского регуляторов еще в 2009 году в качестве средства для лечения криопирин-ассоциированного периодического синдрома у взрослых и детей.

Компания начала исследования CANOPY в 2018 году после того, как были опубликованы результаты исследования фазы III CANTOS, изучавшего способность канакинумаба снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний у некоторых пациентов, перенесших ранее сердечный приступ. Испытания показали, что препарат снижает уровень заболеваемости раком легких на 67% и смертности на 77% среди участников, принимавших его.

Однако в 2018 году производитель отозвал маркетинговую заявку на одобрение препарата в ЕС в качестве средства для профилактики серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как инсульт, инфаркт миокарда (ИМ).

Препарат швейцарской компании известен и в России. На прошлой неделе эксперты включили три аутовоспалительных заболевания в перечень Фонда «Круг добра»: семейная средиземноморская лихорадка, криопирин-ассоциированный периодический синдром и периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли. Для их лечения выбран препарат канакинумаб.

Владимир Заболотских

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