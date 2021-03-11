Депутат Александр Петров ощущает себя обманутым из-за запуска системы маркировки лекарств

Депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Александр Петров заявил, что чувствует себя обманутым из-за проекта закона о маркировке лекарственных средств. По его словам, параметры проекта, которые обсуждались до старта, сильно отличаются от того, что было реализовано на практике.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров ощущает себя обманутым. «Мы маркировку два года обсуждали, тысячи людей участвовали, а потом правительство одним постановлением… У меня все еще осталось ощущение, что меня лично обманули», – заявил он в ходе конференции ИД «Коммерсантъ» «Фарма-2021. Вызовы и перспективы», передает корреспондент «ФВ».

«Мне очень не нравится, когда появляются новые идеи, которые никто нигде не обсуждал, но которые предлагаются к внедрению», – сказал Петров. Далее он привел нескольких примеров, в частности, маркировку лекарств.

«Нам обещали маркировку бесплатно, потом получилось, что один QR-код бесплатный, а криптохвост – за деньги. Но мы это никогда не обсуждали. Нам говорили, что оператором будет налоговая, и мы в это свято верили, потом оказалось, что это частная компания», – уточнил депутат.

Далее он признался, что мечтает о том, что данная государственная функция будет передана государству, после того как частная организация полностью наладит работу системы.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Фармрынок неоднократно выступал за перенос старта маркировки. Ее внедрение привело к сбою в работе рынка и частично стало причиной массового дефицита лекарств. Система маркировки должна защитить от фальсификата и дать возможность покупателям проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение. Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Екатерина Погонцева

pharmvestnik