Центр планирования и организации лекобеспечения закупит противовирусные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку противовирусных препаратов эфавиренз, атазанавир, гразопревир + элбасвир, фосфазид, абакавир, энтекавир и элсульфавирин.

Прием заявок на участие в аукционах заканчивается 15 марта. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

– Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 662 967,90 руб.

– Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 135 589 647,60 руб.

– Гразопревир + элбасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 244 063 820,00 руб.

– Гразопревир + элбасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 163 603 220,00 руб.

– Атазанавир, капсулы, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 166 192 623,00 руб.

– Фосфазид, таблетки, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 116 933 493,60 руб.

– Фосфазид, таблетки, 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 47 223 574,20 руб.

– Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 30 206 912,40 руб.

– Энтекавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 301 137,20 руб.

– Элсульфавирин, капсулы, 20 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 293 769 892,80 руб.

– Элсульфавирин, капсулы, 20 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 292 310 402,40 руб.

– Элсульфавирин, капсулы, 20 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 290 267 334,00 руб.

Елена Сидорова

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