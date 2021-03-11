Рейхарт назвал имя партнера по инвестфонду в Люксембурге

Дмитрий Рейхарт рассказал, что одним из его партнеров по фонду Ruthenium Fund в Люксембурге, работающих на фармрынке, является основатель «Валента Фарм» Кирилл Сыров. Они планируют в течение трех лет увеличить инвестиции в фонд до 200 млн долл.

Одним из партнеров экс-главы Федерального фонда обязательного медицинского страхования Дмитрия Рейхарта по созданию инвестиционного фонда Ruthenium Fund в Люксембурге является основатель «Валента Фарм» Кирилл Сыров. Об этом «ФВ» сообщил сам Рейхарт.

О регистрации Рейхартом и его партнерами инвестфонда в Люксембурге в январе сообщила газета «Коммерсантъ». Еще одним партнером фонда является Максим Попов. Издание уточняло, что фонд уже собрал 20 млн долл. Эти средства инвестируются в структурные продукты – финансовый инструмент, включающий риски по акциям, пояснил «ФВ» Рейхарт. Целевая доходность структурных продуктов в портфеле фонда составляет более 20%.

Рейхарт сообщил «ФВ», что в течение трех лет планируется увеличить инвестиции в фонд до 200 млн долл.

Бизнесмен также пояснил, по каким критериям выбирали компании, в которые будут вкладываться средства фонда. По его словам, рассматривали компании высокой капитализации с широкой продуктовой линейкой, но главный критерий – качество бизнеса. «Компании должны иметь устойчивые конкурентные преимущества в долгосрочной и среднесрочной перспективе», – уточнил Рейхарт.

Он сообщил, что в список компаний, в которые будет инвестировать фонд, входят AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Sanofi, Roche, Novartis и еще порядка 15 американских и европейских фармацевтических и биотехнологических компаний.

Маргарита Грошева

pharmvestnik