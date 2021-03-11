«  
  »

«ФК Пульс» стал лидером рейтинга дистрибьюторов России за I-IV кварталы 2020 года

Компания «Пульс» по итогам I—IV кварталов 2020 года заняла лидирующую позицию в рейтинге российских дистрибьюторов по валовым продажам. Ее доля составила 12,4% рынка.

Согласно рейтингу, представленному аналитическим агентством IQVIA, по итогам I—IV кварталов 2020 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж составила 62,3%. Относительно I—IV кварталов 2019 года доля валовых продаж TOP10 поднялась на 0,2%.

01.png (384 KB)

Рейтинг отображает сравнительный прирост товарооборота различных категорий дистрибьюторов по валовым продажам, продажам лекарственных и нелекарственных средств.

02.png (390 KB)

Рейтинг отображает данные по структуре лекарственного/нелекарственного ассортимента в продажах дистрибьюторов.

Материал партнера: «ФК Пульс»

pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

11 марта, 2021 | Просмотров: 56