РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Италии Рейхарт назвал имя партнера по инвестфонду в Люксембурге » «ФК Пульс» стал лидером рейтинга дистрибьюторов России за I-IV кварталы 2020 года Компания «Пульс» по итогам I—IV кварталов 2020 года заняла лидирующую позицию в рейтинге российских дистрибьюторов по валовым продажам. Ее доля составила 12,4% рынка. Согласно рейтингу, представленному аналитическим агентством IQVIA, по итогам I—IV кварталов 2020 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж составила 62,3%. Относительно I—IV кварталов 2019 года доля валовых продаж TOP10 поднялась на 0,2%. Рейтинг отображает сравнительный прирост товарооборота различных категорий дистрибьюторов по валовым продажам, продажам лекарственных и нелекарственных средств. Рейтинг отображает данные по структуре лекарственного/нелекарственного ассортимента в продажах дистрибьюторов. Материал партнера: «ФК Пульс» pharmvestnik