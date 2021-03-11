РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Италии

РФПИ подписал соглашение со швейцарской компанией компанией Adienne Srl о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Запустить производство планируется в июне 2021 года. При этом российский препарат до сих пор не зарегистрирован в Евросоюзе.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение по производству вакцины против коронавируса «Спутник V» в Италии, сообщила Итало-российская торговая палата (ИРТП). Производство планируется запустить в июне 2021 года на мощностях компании Adienne Srl (входит в швейцарский холдинг Adienne Pharma & Biotech). До конца года планируется выпустить 10 млн доз вакцины.

«Данное соглашение – это первое в своем роде соглашение с европейским партнером. Его можно назвать историческим событием, которое является доказательством хорошего состояния двусторонних отношений между нашими странами и показывает нам, что итальянские компании могут видеть за пределами политических разногласий», – заявил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса заявил, что готов внедрить в Италии вакцину, при условии, что она получит одобрение регулирующих органов, передает AP.

4 марта РФПИ объявил о начале процедуры скользящей проверки вакцины «Спутник V» Комитетом по лекарственным препаратам для человека (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Решение CHMP о начале непрерывного обзора основано на результатах лабораторных исследований и клинических исследований на взрослых. EMA оценит соответствие вакцины обычным стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Также российскую вакцину могут включить в портфель заказов, но на настоящий момент таких планов у ЕС нет, рассказал представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер. Две страны – члены ЕС (Венгрия и Словакия) приняли индивидуальные решения о регистрации «Спутника V» без одобрения EMA.

Вакцина для поставок на зарубежные рынки производится международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее, Казахстане и других странах.

Елена Сидорова

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