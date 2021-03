Вакцина Pfizer оказалась эффективной против «бразильского» штамма коронавируса

Эффективность вакцины Pfizer и BioNTech против «бразильского» варианта коронавируса эквивалентна ее нейтрализующей способности при исходном штамме. Однако уровень антител оказался сниженным в случае с «южноафриканской» мутацией SARS-CoV2.

Вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, смогла нейтрализовать вариант SARS-CoV-2 под названием P.1, который впервые появился на территории Бразилии. Об этом стало известно из результатов лабораторных исследований, опубликованных в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Исследователи из обеих компаний и Медицинского отделения Техасского университета взяли 20 образцов сыворотки крови 15 пациентов, получивших вакцину в ходе фазы III испытаний, и внедрили в нее вирус, созданный с помощью методов генной инженерии. В нем содержались особенности спайкового белка высокозаразного бразильского штамма коронавируса. По словам ученых, нейтрализующая способность антител, выработанных благодаря прививке, была примерно такой же, как и в случае заражения первоначальным вариантом SARS-CoV2.

Всего было создано три рекомбинантных вируса с мутациями трех линий штаммов SARS-CoV2: «британского» B. 1.1.7, «южноафриканского» B. 1.351 и «бразильского» P.1, а также два дополнительных вируса, содержащих подмножества мутаций «южноафриканской» линии. Исследователи заявили, что почти во всех случаях титр антител составлял больше 1:40. Под этим числом понимается максимальное разведение сыворотки крови, при котором могут быть обнаружены антитела. Для многих инфекций, при которых развивается гуморальный иммунный ответ, установлен защитный титр антител с определенным уровнем. В данном случае в качестве уровня антител, который сможет обеспечить защищенность организма к штаммам, был выбран титр 1:40, т.е. одна часть сыворотки на 40 частей раствора.

Исследователи отметили, что по сравнению с эффективностью вакцины против исходного штамма нейтрализация британского варианта оказалась почти эквивалентной, однако сниженной в случае с южноафриканской мутацией вируса.

Однако они добавили, что при расчете средней геометрической величины титра нейтрализующая активность против B. 1.351 все же была достаточно «сильной».

В то же время в недавнем исследовании из журнала Cell говорится, что для нейтрализации южноафриканского штамма в организме человека нужно в 7,6 раза больше антител.

Исследование было опубликовано после того, как в конце прошлой недели вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca показала эффективность против бразильского варианта SARS-CoV2, писало агентство Reuters.

Владимир Заболотских

pharmvestnik