Фонд TealTech Capital вложил еще 500 млн рублей в развитие сети «Клиника Фомина»

Основатель сети «Клиника Фомина» Дмитрий Фомин сообщил Vademecum, что инвестиционный фонд TealTech Capital выделил на развитие сети 500 млн рублей. На эти средства планируется открыть точки в 10 регионах. Основатель сети «Клиника Фомина» Дмитрий Фомин сообщил Vademecum, что инвестиционный фонд TealTech Capital выделил на развитие сети 500 млн рублей. На эти средства планируется открыть точки в 10 регионах.

Клиники появятся в Нижнем Новгороде, Уфе, Казани, Перми, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове, Волгограде и Воронеже.

В 2018 году инвестиционный фонд уже направлял сети транш в размере 300 млн рублей – это был первый раунд инвестиций. Вторым раундом было выделено еще 340 млн рублей. На данный момент итоговая сумма инвестиций от фонда составляет 1,1 млрд рублей.

Сеть «Клиника Фомина» специализируется на репродуктивных технологиях. Основана в Твери, в настоящее время объединяет восемь точек в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Калуге, Белгороде, Пензе и Краснодаре. Осенью 2020 года в структуре сети появился стационар на Мичуринском проспекте в Москве. Площадь медцентра составила 4,2 тысячи кв. м, объем инвестиций – 350 млн рублей.

В декабре 2020 года сеть вышла на рынок Краснодара, выкупив медцентр «Молодо». Кроме того, в составе «Клиники Фомина» также работает лаборатория Medicalgenomics, специализирующаяся на генетических исследованиях.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Клиника доктора Фомина» на 66% принадлежит «КДФ Групп», на 25% – Андрею Иванчихину, на 4% – Марианне Борисычевой и еще на 4% – Дмитрию Фомину. В 2019 году совокупная выручка сети под управлением «КДФ Групп» составила более 655,7 млн рублей, а в 2020 году, по словам Дмитрий Фомина, – 1 млрд рублей.

Фонд TealTech был создан в 2016 году основателем ритейлера «ВкусВилл» Андреем Кривенко, председателем совета директоров производителя рыбы и морепродуктов ГК «Агама» Юрием Алашеевым и руководителем фармкомпании «ХимРар» Андреем Иващенко.

Фото: eco-clinics.ru

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