Опрос: самыми популярными у клиник агрегаторами стали «ПроДокторов», «СберЗдоровье» и «НаПоправку»

Консалтинговая компания Kontakt InterSearch Russia опубликовала результаты исследования, посвященного взаимодействию частных клиник с агрегаторами сведений о врачах и медучреждениях. Анонимный опрос 58 клинических сетей показал, что 90% из них уже работают с агрегаторами. В целом респонденты считают такое сотрудничество полезным, однако отмечают избыточную стоимость услуг и необходимость платить за вторичные обращения пациентов как за новые. Большинство опрошенных клиник предпочитают работать с «ПроДокторов», «СберЗдоровье» (ранее DocDoc) и «НаПоправку». Консалтинговая компания Kontakt InterSearch Russia опубликовала результаты исследования, посвященного взаимодействию частных клиник с агрегаторами сведений о врачах и медучреждениях. Анонимный опрос 58 клинических сетей показал, что 90% из них уже работают с агрегаторами. В целом респонденты считают такое сотрудничество полезным, однако отмечают избыточную стоимость услуг и необходимость платить за вторичные обращения пациентов как за новые. Большинство опрошенных клиник предпочитают работать с «ПроДокторов», «СберЗдоровье» (ранее DocDoc) и «НаПоправку».

Большинство (86%) участников опроса, пользующихся услугами агрегаторов, назвали сотрудничество эффективным и отметили повышение трафика пациентов. Примерно та же доля респондентов уверена, что развитие личных брендов врачей является важной задачей для клиники, и потому представляют сервисам информацию обо всех своих специалистах. Некоторые сети (11% респондентов) прибегают к услугам агрегаторов для «раскрутки» врачей с недостаточной загрузкой.

Стоимость услуг агрегаторов считают завышенной 79% респондентов, почти столько же – 71% – называют главной проблемой необходимость оплачивать повторные обращения пациентов. Также участники опроса жаловались на то, что сервисы предоставляют клинике нецелевую аудиторию (18%), а стоимость привлечения клиента часто оказывается дороже стоимости услуги (18%). В числе других трудностей – получение пациентов, которые не приходят и не выходят на связь, слабый или нерастущий трафик.

Чаще прочих в качестве агрегатора компании выбирают сервисы «ПроДокторов» (35%), «СберЗдоровье» (ранее DocDoc) (29%), «НаПоправку» и Zoon (по 9%), еще 8% назвали Meds.ru. Все остальные сервисы – «Доктис», «МедОблако», BestDoctor, «МедОбоз», Doctu.ru, Medical Note, Doctor.ru, «Инфодоктор», Medbooking, Yell и «2 ГИС» – выступают контрагентами 22% респондентов (по 2% на каждый сервис).

Наиболее комфортным способом работы с агрегаторами компании назвали фиксированную оплату за запись (67%) и процент от выручки с пациента (19%).

В апреле 2020 года digital-агентство MedCraft представило сервис мониторинга репутации врачей под названием Doctor on Board. Его основная цель – борьба с нечестными негативными отзывами. Для врачей услуги сервиса предоставляются бесплатно. Инвестиции в проект составили около 5 млн рублей из частных средств и бюджета компании.

Фото: Vademecum

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