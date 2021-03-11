«Нанолек» зарегистрировал ритуксимаб аргентинской mAbxience

«Нанолек» в феврале 2021 года получил регудостоверение на биоаналоговый ритуксимаб, производимый биофармацевтической компанией mAbxience, входящей в аргентинскую группу Insud Pharma, сообщили Vademecum в «Нанолеке». В 2020 году российские госучреждения закупили ритуксимаб на 6,2 млрд рублей. «Нанолек» в феврале 2021 года получил регудостоверение на биоаналоговый ритуксимаб, производимый биофармацевтической компанией mAbxience, входящей в аргентинскую группу Insud Pharma, сообщили Vademecum в «Нанолеке». В 2020 году российские госучреждения закупили ритуксимаб на 6,2 млрд рублей.

Пока препарат будет производиться на заводах mAbxience в Аргентине и Испании, но планируется трансфер производства ритуксимаба на мощности «Нанолека» до получения «полного локального продукта», сообщила российская компания.

Ритуксимаб применяется в онкогематологии, а также при ревматоидном артрите и других аутоиммунных заболеваниях. Минздрав РФ закупает ритуксимаб по программе «14 ВЗН» для больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей. Регионы и Минздрав закупили ритуксимаб в 2020 году на 6,2 млрд рублей.

Оригинальный препарат – Мабтера от Roche. В 2014 году биоаналог ритуксимаба под ТН Ацеллбия зарегистрировал «Биокад». Еще один ритуксимаб (Реддитукс) на российском рынке зарегистрирован у индийской Dr. Reddy’s.

«Нанолек» развивает свой портфель онкопрепаратов. Компания получила эксклюзивные права на дистрибуцию и определенные стадии производства Брукинзы (занубритиниб), разработанной китайской BeiGene и применяемой для терапии мантийноклеточной лимфомы. Досье на регистрацию препарата «Нанолек» подал в декабре 2020 года.

«Нанолек» – фармпроизводитель с промплощадкой в Кировской области, бывшая портфельная компания ГК «Роснано». Выручка компании в 2019 году составила 7,56 млрд рублей, чистая прибыль – 595,8 млн рублей.

mAbxience – биофармацевтическая компания, основанная в 2010 году и специализирующаяся на разработке, производстве и коммерциализации моноклональных антител. Под управлением компании находятся три завода в Испании и Аргентине. mAbxience входит в аргентинскую группу Insud Pharma, основанную Хьюго Сигманом и Сильвией Голд.

Фото: duranelectronica.com

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