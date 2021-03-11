Комбинированная терапия Eli Lilly снизила риск смерти и госпитализации от COVID-19 на 87%

Комбинация моноклональных антител bamlanivimab и etesevimab значительно снизила количество госпитализаций и летальных исходов, связанных с COVID-19, среди пациентов из группы риска, у которых недавно диагностировали заражение SARS-CoV-2. Об этом стало известно из результатов фазы III исследования, опубликованных американской фармацевтической компанией Eli Lilly, разработавшей данные препараты.

Как сообщается, в испытании под названием BLAZE-1 приняли участие 769 человек в возрасте от 12 лет с легкой и средней формами COVID-19, имеющих факторы высокой степени риска для здоровья. Из них 511 пациентов получили комбинацию антител, а 258 – плацебо. Согласно полученным данным, среди участников, принимавших bamlanivimab в сочетании с etesevimab, было всего четыре случая госпитализации или смерти, в группе плацебо число таких исходов достигло 15. В результате комбинация антител Eli Lilly продемонстрировала снижение степени риска на 87%.

По словам главы Lilly Research Laboratories Даниэля Сковронски, результаты испытания проводились на фоне возникновения новых штаммов коронавируса, что указывает на способность bamlanivimab с etesevimab сохранять свои свойства в случае заражения появившимися недавно вариантами SARS-CoV-2.

В ходе предыдущего исследования того же комбинированного препарата, опубликованного в январе, использовалась большая дозировка. Тем не менее риск госпитализации и летального исхода снизился лишь на 70%.

В феврале этого года американский регулятор одобрил комбинированную терапию для использования среди пациентов, зараженных коронавирусом, в возрасте от 12 лет с высоким риском развития осложнений. Европейский регулятор выдал разрешение на ее использование месяц спустя.

В феврале США согласились закупить 100 000 доз лекарственного средства на основе двух моноклональных антител.

Сковронски отметил, что компания готова произвести до одного миллиона доз комбинированного препарата в ближайшие месяцы и ведет активные переговоры о поставке данного лекарственного средства по всему миру.

Владимир Заболотских

pharmvestnik