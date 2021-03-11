Teva возобновит поставки включенного в список ЖНВЛП препарата «Купренил»

ООО «Тева» планирует возобновить поставки на рынок Российской Федерации лекарственного препарата «Купренил» (пеницилламин), включенного в перечень ЖНВЛП, для лечения пациентов с болезнью Вильсона–Коновалова, сообщает компания.

«Возобновление поставок стало возможным благодаря перерегистрации Министерством здравоохранения России предельной отпускной цены в соответствии с постановлением правительства №1771 от 31.10.2020 г. по согласованию с ФАС России», — говорится в сообщении.

Первая поставка лекарственного препарата Купренил запланирована на май 2021 года. В полном объеме поставки препарата будут возобновлены в октябре.

О возможных дополнительных поставках компания будет незамедлительно информировать пациентов и Министерство здравоохранения РФ после получения подтверждения от завода-производителя.

gxpnews