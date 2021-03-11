Moderna заключила соглашение с Baxter по производству вакцины от COVID-19

Биотехнологическая компания Moderna подписала соглашение с Baxter International о наполнении и укупорке (fill/finish), а также упаковке примерно 60-90 млн доз вакцины от COVID-19 в 2021 году.

Подразделение Baxter — BioPharma Solutions — является ведущей контрактной производственной организацией, специализирующейся на парентеральных (инъекционных) фармацевтических препаратах, включая вакцины.

Производство вакцины Moderna от COVID-19 будет осуществляться на площадке BioPharma Solutions, расположенной в городе Блумингтон штата Индиана в США. Baxter работает в Блумингтоне уже около 20 лет и насчитывает более 700 сотрудников. Объект располагается на территории площадью более 55 тыс. кв. метров.

Мы приветствуем возможность сотрудничества с Baxter BioPharma Solutions в области производства — наполнения и упаковки — вакцины Moderna от COVID-19 в США, — отметил директор по техническим операциям и качеству Moderna Хуан Андрес. — Это дополнительное производство поможет нам и дальше наращивать наши производственные мощности в Соединенных Штатах.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) согласовала второй контракт с американской компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины от COVID-19. В ЕК заявили, что 150 млн доз должны быть доставлены в 2021 году, остальные 150 млн — при необходимости в 2022 году.

gxpnews