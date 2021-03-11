Terumo создала шприцы для извлечения семи доз из флаконов с вакциной Pfizer

Японская компания Terumo разработала новый шприц, с помощью которого можно извлечь семь доз из каждого флакона вакцины против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, что на одну дозу больше, чем доступно с существующими шприцами, сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения Японии одобрило проект новых шприцев в пятницу, а их производство Terumo запустит в конце марта. Агентство Kyodo News, которое первым сообщило о разработке, отмечает, что японский производитель планирует выпустить 20 млн шприцев в этом году.

Вакцина, произведенная Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, поставляется во флаконах, изначально рассчитанных на пять доз. На данный момент существовали только шприцы, которые позволяли набрать из флакона шесть доз.

В прошлом месяце Япония начала свою кампанию по вакцинации от COVID-19 с использованием вакцины Pfizer. Министр Таро Коно заявил 5 марта, что многие дозы вакцины могут пропасть зря из-за нехватки специальных шприцев.

gxpnews