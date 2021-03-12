Правительство ограничит допуск к госзакупкам для ряда медизделий

Правительство расширило на восемь позиций перечень медизделий, которым будет ограничен допуск к госзакупкам, если заявку на участие в аукционе подали не менее двух российских компаний, либо представляющих государства ЕАЭС.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 6 марта постановление № 336, которым расширен перечень медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска к государственным и муниципальным закупкам. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

В перечень включены:

анализаторы биохимические, в том числе автоматические;

мониторы фетальные;

микроскопы медицинские;

микроскопы для клинической лабораторной диагностики;

микроскопы биологические;

аппараты ультразвуковые хирургические;

коагулянты хирургические;

аппараты лазерные терапевтические.

Теперь заявки иностранных компаний на участие в аукционах на поставку этих изделий будут отклоняться, если в торгах принимают участие не менее двух поставщиков из России или стран ЕАЭС.

Елена Сидорова

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