Правительство ограничит допуск к госзакупкам для ряда медизделий

Правительство расширило на восемь позиций перечень медизделий, которым будет ограничен допуск к госзакупкам, если заявку на участие в аукционе подали не менее двух российских компаний, либо представляющих государства ЕАЭС.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 6 марта постановление № 336, которым расширен перечень медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска к государственным и муниципальным закупкам. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.
В перечень включены:
- анализаторы биохимические, в том числе автоматические;
- мониторы фетальные;
- микроскопы медицинские;
- микроскопы для клинической лабораторной диагностики;
- микроскопы биологические;
- аппараты ультразвуковые хирургические;
- коагулянты хирургические;
- аппараты лазерные терапевтические.
Теперь заявки иностранных компаний на участие в аукционах на поставку этих изделий будут отклоняться, если в торгах принимают участие не менее двух поставщиков из России или стран ЕАЭС.
Елена Сидорова
pharmvestnik