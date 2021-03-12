Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за риска возникновения тромбов

Минздрав Дании сообщил о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca. Решение было сделано в связи с сообщениями о возникновении тромбов в крови привитых пациентов. При этом пока невозможно сделать вывод о прямой связи вакцины и возникновения сгустков в крови.

Дания приостанавила на две недели использование вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Причиной такой меры послужили сообщения о том, что у некоторых пациентов образовываются тромбы после получения прививки. Об этом заявило Министерство здравоохранения Дании.

По словам министра здравоохранения Магнуса Хойнике, власти страны изучают «признаки возможного серьезного побочного эффекта, проявившегося в виде образования тромбов в крови, которые могут иметь фатальный исход». Тем не менее, как подчеркнул министр, сделанный шаг является «мерой предосторожности» и пока невозможно сделать вывод о прямой связи вакцины и возникновения сгустков в крови.

«Мы приняли меры на раннем этапе, случаи должны быть тщательно расследованы», – написал Хойнике в Twitter.

«Важно подчеркнуть, что мы не отказались от применения вакцины AstraZeneca, но откладываем ее использование. Имеются убедительные доказательства безопасности и эффективности вакцины. Но и мы, и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, которые приходят как из Дании, так и из других европейских стран», – отметил директор Национального совета по вопросам здравоохранения Серен Брострем.

Параллельно датский регулятор проводит расследование в отношении инцидента смерти человека, получившего препарат AstraZeneca от COVID-19. На данный момент известно, что нет никаких доказательств наличия причинно-следственной связи между прививкой и случаем летальным исхода.

Похожая ситуация произошла на этой неделе в Австрии. Местным властям тоже пришлось приостановить эксплуатацию одной партии вакцины AstraZeneca после того, как у одного из привитых пациентов был диагностирован тромбоз. Об этом сообщается на сайте европейского регулятора, который сегодня подтвердил отсутствие каких-либо дефектов с этой партией.

Впоследствии решение о прекращении использования вакцины из последней партии приняли Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия и Исландия.

«В настоящее время нет никаких свидетельств того, что вакцинация привела к этим заболеваниям, не включенным в перечень побочных эффектов вакцины», – заявило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Владимир Заболотских

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