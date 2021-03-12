Глава «Протека» сообщил о не пользующихся маркировкой аптеках

Часть аптек принимают товар, но не передают информацию в систему СМДЛП, сообщил генеральный директор ЦВ «Протек». По его словам, так делают 20% аптек.

Системой мониторинга движения лекарственных средств (СМДЛП) не пользуются 20% аптек. Об этом рассказал генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский в рамках дискуссионной панели на конференции «Фармацевтический бизнес в России-2021», передает корреспондент «ФВ».

«Мы столкнулись с ситуацией, когда на Сахалине были обнаружены упаковки лекарств, числящиеся в «Протеке», которые ранее были нами успешно проданы. Аптеки принимают товар, но не отправляют информацию в СМДЛП», — сказал он.

Представители фармбизнеса также не видят обещанной регулятором пользы от введения в системе маркировки.

«Нам обещали, что производитель сможет видеть передвижение лекарств, что нам все покажут. Но этого не произошло, — отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. — Почему мы должны увеличивать свои внутренние процессы на две недели притом, что нам очень важна скорость, если непонятно ради чего мы это делаем?».

Накануне депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Александр Петров заявил, что чувствует себя обманутым из-за проекта закона о маркировке лекарственных средств. По его словам, параметры проекта, которые обсуждались до старта, сильно отличаются от того, что было реализовано на практике. «Нам обещали маркировку бесплатно, потом получилось, что один QR-код бесплатный, а криптохвост за деньги. Но мы это никогда не обсуждали. Нам говорили, что оператором будет налоговая, и мы в это свято верили, потом оказалось, что это частная компания», — уточнил депутат.

В начале марта Петров также сообщил, что в Госдуме планируют обсудить вопрос об установлении ответственности оператора системы мониторинга движения лекарственных препаратов – ЦРПТ – за сбои в работе.

Дарья Шадрина

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