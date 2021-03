На сервис ЦРПТ «Фарма.Просто» перешли более 11,5 тысячи организаций Фармассоциации пожаловались на невозможность регистрировать препараты по правилам ЕАЭС » «Британский» вариант SARS-CoV2 оказался смертоноснее предшествующих штаммов «Британский» штамм коронавируса увеличивает риск смерти на 64%. Такой вывод делает исследование, опубликованное в The BJM, с выборкой в 54 906 человек. При этом этот вариант SARS-CoV2 увеличивает смертность с 2,5 до 4,1 человека на 1000 случаев заражения. Высококонтагиозный вариант коронавируса под названием B. 1.1.7, который с осени прошлого года начал распространяться в Великобритании, а затем по всему миру, имеет коэффициент смертности выше, чем предыдущие штаммы, на 64%. Об этом говорится в новом исследовании эпидемиологов из университетов Эксетера и Бристоля, опубликованном в медицинском журнале The BMJ. Полученные результаты подтверждают данные о повышенной летальности «британского» штамма SARS-CoV2. Исследователи обнаружили, что заражение B. 1.1.7 стало причиной смерти 227 человек в выборке из 54 906 пациентов. При этом среди людей с более ранними вариантами коронавируса и схожими демографическими данными был зарегистрирован 141 случай летального исхода. Участников распределили на группы в соответствии с их возрастом, полом, этнической принадлежностью, индексу множественной депривации (используется в Великобритании в качестве меры для определения уровня бедности небольших районов страны), района проживания и дате взятия образцов с положительным результатом на COVID-19. Ученые пришли к заключению, что B. 1.1.7 на 64% более смертоносен, чем предыдущие варианты SARS-CoV2. Однако, как сообщается в исследовании, есть 95%-ная вероятность, что риск смерти от «британского» штамма может возрастать в интервале между 32 и 104%. Исходя из количества зарегистрированных в ходе исследования случаев летального исхода, новая мутация коронавируса, выявленная в Великобритании, увеличивает смертность с 2,5 до 4,1 человека на 1000 случаев заражения COVID-19. «Британским» штаммом заражены 98% людей с COVID-19 в Великобритании, 40% – в США и столько же во Франции, сообщил профессор Кембриджского университета Шарон Пикок. Вирусолог из Университета Уорика Лоуренс Янг добавил, что остаются неизвестными механизмы, которые увеличивают смертность данной мутации SARS-CoV2. Возможно, они связаны «с более высоким уровнем репликации вируса, а также его повышенной трансмиссивностью». Исследования на тему уровня передачи данной инфекции показывают, что британский вариант примерно на 50% более заразен, чем его предшественники. Но нет никаких доказательств того, что существующие вакцины менее эффективны против B. 1.1.7, пишет газета Financial Times. Владимир Заболотских

pharmvestnik