На сервис ЦРПТ «Фарма.Просто» перешли более 11,5 тысячи организаций

Число организаций, работающих с сервисом «Фарма.Просто» превысило 11,5 тыс. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Сервис используют небольшие медорганизации для работы с маркированными лекарствами. Он бесплатный и разработан оператором «Честного ЗНАКА».

«Сервис «Фарма.Просто» подходит и для оформления в системе маркировки вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, — добавил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков. — Поэтому его используют и прививочные пункты. Но не только — среди пользователей есть даже небольшие дистрибьюторы, потому что это удобно тем, у кого нет больших товаро-учетных систем».

Специфичных знаний для работы с сервисом не требуется — документы представлены в удобном формате, рассказали в ЦРПТ. «Фарма.Просто» позволяет загружать Data Matrix коды, создавать черновики, оставлять задания на сканирование кодов и т. д. Но можно сделать проще: скачать на смартфон мобильный сканер «Фарма.Сканер», который заменяет 2D-сканер и проводит операции с кодами. Активных пользователей приложения уже более 12 тысяч.

Материал партнера: ЦРПТ

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