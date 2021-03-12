Личный визит медпреда в аптеку остается наиболее удобным каналом связи с фармацевтом

Личные визиты медицинских представителей являются наиболее удобным каналом связи. Это отметили как первостольники (82%), так и менеджеры аптек (84%). Об этом свидетельствуют данные осенней волны регулярного исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов», приведенные компанией Ipsos, поступившие «ФВ». Примечательно, что менеджеры аптек отмечают удобство удаленных каналов в большей степени, чем первостольники.

Среди преимуществ удаленных контактов доминирует гибкость в назначении времени встречи – это отметили 53% провизоров первого стола и 57% менеджеров по закупкам. Удобство таких контактов отмечают 40% и 43% опрошенных соответственно. Характерным для менеджеров преимуществом удаленных каналов является возможность совмещать удаленный визит МП с другой деятельностью – 47% и 36% у первостольников.

Среди недостатков удаленных визитов первостольники и менеджеры аптек практически в равной степени выделяют технические проблемы при подключении. При этом менеджеры в большей степени отмечают обезличенность коммуникаций в таком формате взаимодействия.