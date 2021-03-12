Продажи группы STADA в 2020 году выросли на 18%

За 2020 год прибыль STADA выросла на 15%, показатель EBITDA достиг 713 млн евро. Продажи выросли на 18% и превысили 3 млрд евро. Объем продаж брендированных продуктов в России и СНГ вырос на 99%.

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году группа STADA показала общий рост продаж на 18% и повышение скорректированного показателя EBITDA на 15% (без учета изменения курсов национальных валют) по сравнению с 2019 финансовым годом. Общий объем продаж группы составил 3,01 млрд евро, при этом около половины объема пришлось на сегменты Consumer HealthCare и специализированных брендов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем «ФВ».

Прибыль выросла на 15% (без учета изменения курсов национальных валют), показатель EBITDA достиг 713 млн евро. По результатам года компания заняла четвертое место на европейском рынке дженериков и поднялась с девятого на пятое место на европейском рынке сегмента Consumer HealthCare.

STADA закрыла в общей сложности семь сделок, включая приобретение портфеля витаминов, минералов и биологически активных добавок Walmark в Центральной и Восточной Европе, портфеля компаний GSK и Takeda в России и СНГ. Кроме того, в течение 2020 года было закрыто более 80 сделок по лицензированию.

По итогам 2020 года в регионе Россия и СНГ компания показала значительный рост в сегментах Consumer HealthCare, брендированных рецептурных препаратов и дженериков. Скорректированный с учетом изменений курсов национальных валют объем продаж брендированных продуктов (продукты сегмента Consumer HealthCare и брендированные рецептурные препараты) вырос на 99% – в основном за счет роста продаж на российском рынке, и в значительной степени это обусловлено долей продаж от приобретенного портфеля продуктов Takeda. С учетом падения курса рубля продажи в евро выросли на 74% и составили 407,0 млн евро. Таким образом, рынок России и стран СНГ продолжает оставаться для STADA вторым по значимости после рынка Германии.

Скорректированный с учетом изменений курсов национальных валют объем продаж дженериков в регионе вырос на 12% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В свете падения курса рубля продажи в евро остались на уровне предыдущего года — 96,1 млн евро (в 2019 году — 96,1 млн евро).

«Российский рынок является вторым по значимости для группы STADA AG, которая ведет деятельность в 120 странах мира. Это стратегически важный регион, который обладает огромным экономическим потенциалом. При этом население испытывает большую потребность в качественных лекарственных средствах, — подчеркнул исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер. — По итогам 2020 года органический рост продаж* STADA в России составил 20%, а общий рост продаж — 84% по сравнению с 2019 годом».

В первом квартале 2020 года STADA завершила сделку с Takeda по приобретению около 20 продуктов сегмента Consumer HealthCare (безрецептурных препаратов) и рецептурных препаратов, став крупнейшим иностранным инвестором в российскую фармацевтику – 610 млн евро. STADA занимает второе место в сегменте Consumer HealthCare на российском фармацевтическом рынке и третье место в розничном рынке.

*Рост бизнеса за счет собственных ресурсов, а не за счет расширения других направлений деятельности или структурных изменений: поглощение, слияние и т.п.

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