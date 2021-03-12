В Минпромторге задумались над правилом «второй лишний» для рынка медизделий

Минпромторг РФ прорабатывает дополнительные механизмы поддержки импортозамещения для медтехники. В частности, рассматривается расширение инструментов для выполнения госзаказчиками установленных квот по закупкам отечественной продукции, а также введение правила «второй лишний» при поставках по госзаказу. Минпромторг РФ прорабатывает дополнительные механизмы поддержки импортозамещения для медтехники. В частности, рассматривается расширение инструментов для выполнения госзаказчиками установленных квот по закупкам отечественной продукции, а также введение правила «второй лишний» при поставках по госзаказу.

По данным «Коммерсанта», пакет предложений для решения проблем с выполнением квот по закупкам отечественной продукции должен быть представлен в Правительство РФ к апрелю 2021 года. К этому сроку Минпромторг должен разработать поправки, регламентирующие сбор данных о выполнении квот и реализации протекционистских мер.

Кроме того, в отношении медтехники ведомство прорабатывает вопрос введения правила «второй лишний», которое предполагает отказ от приобретения импортных аппаратов и изделий на рынке госзаказа в случае, если на тендер выйдет хотя бы один поставщик с российской продукцией.

В Минпромторге не смогли оперативно прокомментировать проработку инициативы, а также уточнить, придет ли она на смену правилу «третий лишний», регламентированному постановлением Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 года.

Правило распространяется более чем на 140 видов медизделий. Последний раз протекционистский перечень обновлялся в июне 2019 года, тогда в него вошли 14 наименований МИ, включая аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ-сканеры, а также в июле 2020 года, когда в него были включены протезы синовиальной жидкости.

Летом 2020 года Минпромторг РФ предложил расширить этот список еще на девять видов продукции, включая тест-полоски к глюкометрам, рентгеновские дозиметры, фетальные мониторы, биохимические анализаторы и хирургические коагуляторы, ультразвуковые хирургические и лазерные терапевтические аппараты, а также лабораторные микроскопы и аппараты для брахитерапии.

В июле 2020 года Владимир Путин подписал Закон о введении ежегодной минимальной доли закупок продукции из стран ЕАЭС на рынке госзаказа. Предполагается, что новация позволит увеличить закупки российской продукции, включая медоборудование производства предприятий оборонно-промышленного комплекса по программе диверсификации. Госзаказчики до 1 апреля каждого года будут обязаны опубликовать в Единой информационной системе в сфере закупок отчет о выполнении минимальной доли либо обоснование невозможности достижения квоты приобретения отечественных товаров.

В декабре 2020 года Правительство РФ утвердило минимальные квоты на госзакупки медицинских изделий из ЕАЭС по 44-ФЗ и 223-ФЗ по 32 и 20 наименованиям продукции – они составили от 9% до 90% и вступили в силу с 1 января 2021 года.

В перечень вошли томографы, рентгеновское оборудование, аппараты ИВЛ и УЗИ, шприцы-инъекторы, интраокулярные линзы, эндопротезы суставов, инвалидные коляски, ортезы, емкости для взятия, хранения и перевозки биологических проб, инкубаторы для новорожденных и другие медизделия.

В январе 2021 года Минюст РФ предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предполагающие введение штрафа для должностных лиц за недостижение годовой минимальной доли закупок продукции из России и стран ЕЭАС, в том числе медицинских изделий, по 44-ФЗ. Санкция составит от 20 до 50 тысяч рублей, привлекать к ответственности и освобождать от нее при верификации обоснования о недостижении минимальной доли будет Минпромторг РФ. Ввести штрафы планируется с начала 2022 года.