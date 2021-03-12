Правило «третий лишний» распространили еще на шесть видов медизделий

По данным Минпромторга, биохимические анализаторы производят не менее 11 отечественных производителей, включая АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», ЗАО «НПО космического приборостроения», ООО «Биоаналитика», ООО «Эйлитон», НПП «Техномедика», ООО «НПФ «Медтех» и другие компании, средний годовой объем производства в 2017-2018 годах составлял 81–105 единиц.
Фетальные мониторы выпускают не менее трех российских производителей: АО «ЧЭТП», ООО РПТ «Уникос», ООО «Спектромед». Компании в 2018 году произвели 190 мониторов, еще 135 штук – за первые девять месяцев 2019 года. Медицинские и биологические микроскопы, а также микроскопы для клинической лабораторной диагностики в России производят ООО «Альтами», ООО «Биомед», ООО «Биоптик», ООО «Хоспитекс Диагностикс». Объем производства в 2017-2018 годах составил не менее 1,3–1,4 тысячи штук в год.
Ультразвуковые хирургические аппараты выпускают ОАО «Утес», ООО «НПО «Симбитек», ООО «Фотек». В среднем компании производят 500–600 аппаратов в год. Хирургические коагуляторы собирают ОАО «Смоленский завод «Кентавр» и ООО «ЭФА медика». Объем производства составил не менее 186 штук в 2017 году, 112 штук в 2018 году и 316 штук за первые девять месяцев 2019 года.
Лазерные терапевтические аппараты в объеме 1,2–1,5 тысячи штук выпускают 14 российских компаний, среди которых ЗАО «НПО космического приборостроения», ООО «Азор», ООО «Бином», ООО «Медлаз-Нева», ООО «НПЛЦ «Техника», ООО «Трима» и другие. Аппараты для брахитерапии производят ООО «Технологии радиотерапии», АО «НИИ технической физики и автоматизации», однако задекларированный объем производства составляет один аппарат в год.
Ранее перечень «Третий лишний» обновлялся в июне 2019 года, тогда в него вошли 14 наименований МИ, включая аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ-сканеры, в июле 2020 года список дополнился протезом синовиальной жидкости.
За последние три года Минпромторг неоднократно предлагал распространить действие правила «третий лишний» на различные виды медизделий. В частности, в октябре 2019 года ведомство намеревалось внести в список компьютерные томографы (без указания спецификации), аппараты альфа-, бета- и гамма-излучения, терапевтическое оборудование, дыхательные аппараты, медицинские светильники, инструменты и мебель, в декабре 2019 года – фетальные мониторы, в июне 2020 года – тест-полоски к глюкометрам, рентгеновские дозиметры, фетальные мониторы, биохимические анализаторы и хирургические коагуляторы, ультразвуковые хирургические и лазерные терапевтические аппараты, а также лабораторные микроскопы и аппараты для брахитерапии.
Фото: rostec.ru