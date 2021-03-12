Экспорт российской фармпродукции в 2020 году вырос на 20% до $1 млрд

Рост экспорта российской фармацевтической продукции в 2020 году составил 20%, это около $1 млрд, заявил советник министра промышленности и торговли России Алексей Алехин 11 марта на XVI Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России – 2021».

«По данным Таможенной службы РФ, рост за 2020 год экспорта лекарств – около 20% по сравнению с 2019 годом, это серьезные цифры. Около $1 млрд на сегодняшний день», – сказал Алехин.

Он подчеркнул, что у российской фармы есть огромный экспортный потенциал.

«Мы это видим на примере «Спутника V», его продвижения, мы компетентны и может показать мировому сообществу, что наши разработчики достойны мирового признания», – отметил советник главы Минпромторга.

gxpnews