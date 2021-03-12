Компания «Биокад» первой в российской фармотрасли опубликовала отчет КСО по GRI Экспорт российской фармпродукции в 2020 году вырос на 20% до $1 млрд » Вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 50 странах Министерство здравоохранения и социальной поддержки Республики Намибия зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Препарат прошел регистрацию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина «Спутник V» одобрена в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко и Иордании. gxpnews